Ascolta la canzone “Occhi Rossi” di Coez. Dai anche un’occhiata al testo e al significato del singolo interpretato del famoso rapper italiano.

Canzone uscita il 3 dicembre 2021, “Occhi Rossi”, interpretata dall’amatissimo e famosissimo rapper campano Coez, è un singolo che sta avendo un enorme successo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo e al significato del brano.

Occhi Rossi significato del brano

Da ciò che si evince, “Occhi Rossi” parla di una storia d’amore finita, in cui il cantante si preoccupa per l’altra persona perché ne è ancora molto innamorato.

Testo della canzone di Coez

Intro

Ti colava il trucco e non capivo perché

Io fumavo, gli occhi rossi li avevi te

Darò un cinque al prossimo, il prossimo che

Dice che non vali, che ne sa di te

Strofa 1

Come stai

Dietro ad una porta che non s’apre mai?

E sotto una luna che

Stanotte ti tiene a galla

Quando il buio ti parla di me

E tutti dormono

Sembri la sola sveglia al mondo

Ma non sei da sola

Però sei la sola per me

Ritornello

Ti colava il trucco e non capivo perché

Io fumavo, gli occhi rossi li avevi te

Darò un cinque al prossimo, il prossimo che

Dice che non vali, che ne sa di te

E scriverai tu le mie parole

Finché arriva il sole

E porterai tutto questo amore

Altrove, ma dove?

Strofa 2

Ti prenderai tutto con i denti

Come sempre fai

E ciò che ci illumina

Non sempre viene dall’alto

Il cielo è solo ad un salto

Per me

Gli altri dormono

Sembri l’unica sveglia al mondo

Ma non sei da sola

Però sei la sola per me

Ritornello e Conclusione

Ti colava il trucco e non capivo perché

Io fumavo, gli occhi rossi li avevi te

Darò un cinque al prossimo, il prossimo che

Dice che non vali, che ne sa di te

E scriverai, tu le mie parole

Finché arriva il sole

E porterai, tutto questo amore

Altrove, ma dove?

Audio e video ufficiale

Cosa ne pensate, Cari Lettori? Vi piace? A voi i commenti!

Giordano Caforio