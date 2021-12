Futura Ex feat Ernia, Guè Pequeno | testo e audio ufficiale della canzone

Ecco di seguito il testo e l’audio di Futura Ex, canzone di Guè in featuring con Ernia.

Cosimo Fini, è conosciuto da tutti gli italiani con il nome d’arte Guè Pequeno.

Dopo tanti anni sulla scena musicale, il rapper ha deciso di cambiare il suo nome d’arte in Guè, levando l’appellativo Pequeno, su suggerimento suo amico e produttore Jacopo Pesce.

Guè: il featuring con Ernia

Il nuovo nome d’arte, è stato dato annunciato insieme al rilascio del suo nuovo album, intitolato Gvesvs, dove sulla copertina il cantante è ritratto con una corona di spina che rimanda alla mente Gesù Cristo.

Questo perché Guè è nato il 25 dicembre del 1980.

All’interno del nuovo album, sono presenti molto featuring tra cui uno con Ernia nel brano Futura Ex.

Audio e testo di Lunedì

Ecco di seguito l’audio e il testo del brano:

Ah ah

Yea

La prima volta fu stupefacente

Perché ne ero sotto effetto come sempre

Le sensazioni amplificate, sì, come un subwoofer

Sicuramente avrai pensato fossi una persona super

Ma col tempo capirai, non sono niente di speciale

La sceneggiatura si fa scura, sembra sempre uguale

La passione appassirà, si abbasserà la tua autostima

Poi la voglia passerà, si azzera la serotonina

Cercherò di nascondere i miei lati brutti e poi farti sorridere

Conoscere film dischi e posti

Ma poi se rovinerò tutto inizierò a vedere i mostri

Afflitto da pensieri fitti

Come delitti irrisolti

Dio è sordo Dio è il soldo

Io stavolta non risorgo

Anche se sono nato nel suo stesso giorno

C’è l’inferno nel soggiorno: ipnosi, vodka liscia e porno

Psicosi da capricorno non spengo il cervello manco quando dormo

Dedicato alla mia futura ex

Delicato cado sulle note jazz

Sono di nuovo perso si, ma non penso

Che mi aiuterà prendere qualche benzo

Tanto nasco solo

Tanto muoio solo

Tanto nasco solo

Tanto muoio solo

Ci ameremo inizialmente di esserci essenziali a vicendevolmente

Ci prometteremo cose un po’ credendoci realmente scioccamente

Ci vedremo sempre quindi questa storia

Prima si farà vizio poi abitudine e poi noia

Quindi mi farò freddo e scriverai poco sicura

Tipo parliamoci a premura giuro che sarò matura

E invece scoppierai tutta ad un tratto

Eh io penserò che il pianto in relazione spesso è usato per ricatto

Però scusami pensavo che sapessi

Sta noia è la mia condizione e a volte sembri quasi io la cerchi

Eh in fondo stare insieme e aver l’onore

Di fotografare in tutto il suo splendore

Il nostro profilo peggiore

Dedicato alla mia futura ex

Delicato cado sulle note jazz

Sono di nuovo perso si, ma non penso

Che mi aiuterà prendere qualche benzo

Tanto nasco solo

Tanto muoio solo

Tanto nasco solo

Tanto muoio solo

Forse questo accade avendomi deluso il padre

Ho dato tutto me alla madre

Quindi agli altri non rimane

Quasi niente a parte il letto

Nulla brucia come il freddo

Non è inverno

Il gelo dell’indifferenza

In testa interferenza

La tua bellezza sii crudele, ti schiavizza

Perché sei infelice

Dici vai da quelle troie offendi le tue amiche

Ti dirò cose su di me che non dovevo

E cose su di te che in fondo non intendevo

Tutti muoiono si ma

Non tutti vivono davvero

Non capisci un quadro astratto

La verità è in bianco e nero

La realtà altrimenti detta delusione

Arriverà alla gelosia mixando l’odio con l’amore

Volevi fossi un nuovo inizio, ma io sono la tua fine

Mi vieterai persone e cose sapendo che sono incline

A una certa oscurità anche se di animo gentile

Eh, ci sembrerà vero mentire

Dedicato alla mia futura ex