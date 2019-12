Parah Dice – Hot: audio, testo e traduzione del brano

Rilasciato l’8 novembre 2019 via Time Records, Hot è il singolo d’esordio del produttore turco Parah Dice, già ghost producer di molte altre track di successo.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della contagiosa canzone di questo artista, che si presenta al grande pubblico con questo pezzo deep house dal sapore orientale e una voce femminile estremamente ipnotica, che sta conquistando i club europei.

Hot, la Hit Dance di fine anno, è anche disponibile nel remix di Imanbek, rilasciato il successivo 15 novembre.

Parah Dice – Hot Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Chorus]

You think you’re hot, hot, hot

But, you’re acting kinda crazy

Please just stop! You’re not

A dirty dancing Patrick Swayze

You’re not hot, hot, hot

But, you’re acting kinda crazy

Please just stop! You’re not

A dirty dancing Patrick Swayze

You think you’re hot, hot, hot, hot

You think you’re hot

(A dirty dancing Patrick Swayze)

[Verse]

It’s just the way you move

Tryna keep it cool

I’m not your

I’m not your kinda girl

You think you got the good

That I’m just been now the fool

I’m not your, ah ah

[Chorus]

You think you’re hot, hot, hot

But, you’re acting kinda crazy

Please just stop! You’re not

A dirty dancing Patrick Swayze

You’re not hot, hot, hot

But, you’re acting kinda crazy

Please just stop! You’re not

A dirty dancing Patrick Swayze

You think you’re hot, hot, hot, hot

You think you’re hot

(A dirty dancing Patrick Swayze)

You think you’re hot

[Bridge]

(You think you’re hot hot hot)

(You think you’re hot hot hot)

[Chorus]

You think you’re hot, hot, hot

But, you’re acting kinda crazy

Please just stop! You’re not

A dirty dancing Patrick Swayze

You’re not hot, hot, hot

But, you’re acting kinda crazy

Please just stop! You’re not

A dirty dancing Patrick Swayze

I’m not your… ah ah





[Chorus]

You think you’re hot, hot, hot

But, you’re acting kinda crazy

Please just stop! You’re not

A dirty dancing Patrick Swayze

You’re not hot, hot, hot

But, you’re acting kinda crazy

Please just stop! You’re not

A dirty dancing Patrick Swayze

You think you’re hot





Pensi di essere sexy, sexy, sexy

Ma hai un atteggiamento da pazzo

Smettila per favore! Tu non sei

Patrick Swayze in Balli Proibiti [Nota: Patrick Swayze è stato uno dei protagonisti del film Dirty Dancing – Balli proibiti (1987)]

Non sei sexy, sexy, sexy

Ma hai un atteggiamento da pazzo

Smettila per favore! Tu non sei

Patrick Swayze in Balli Proibiti

Pensi di essere sexy, sexy, sexy, sexy

Credi di essere sexy

(Patrick Swayze in Balli Proibiti )

È solo il modo in cui ti muovi

Sto cercando di mantenere la calma

Io non sono tua

Non sono il tuo tipo

Pensi di essere dotato

Che sono io la pazza ora

Non sono tua, ah ah

Credi di essere sexy, sexy, sexy

Ma hai un atteggiamento da pazzo

Smettila per favore! Tu non sei

Patrick Swayze in Balli Proibiti

Non sei sexy, sexy, sexy

Ma hai un atteggiamento da pazzo

Smettila per favore! Tu non sei

Patrick Swayze in Balli Proibiti

Pensi di essere sexy, sexy, sexy, sexy

Pensi di essere sexy

(Patrick Swayze in Balli Proibiti)





Pensi di essere sexy

Credi di essere sexy, sexy, sexy)

(Pensi di essere sexy, sexy, sexy)

Credi di essere sexy, sexy, sexy

Ma hai un atteggiamento da pazzo

Smettila per favore! Tu non sei

Patrick Swayze in Balli Proibiti

Non sei sexy, sexy, sexy

Ma hai un atteggiamento da pazzo

Smettila per favore! Tu non sei

Patrick Swayze in Balli Proibiti

Non sono tua … ah ah

Credi di essere sexy, sexy, sexy

Ma hai un atteggiamento da pazzo

Smettila per favore! Tu non sei

Patrick Swayze in Balli Proibiti

Non sei sexy, sexy, sexy

Ma hai un atteggiamento da pazzo

Smettila per favore! Tu non sei

Patrick Swayze in Balli Proibiti

Pensi di essere sexy

Ascolta su: