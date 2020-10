Edoardo Bennato – Non c’è: ascolta il nuovo singolo dall’album omonimo (con testo)

Il 20 novembre esce Non c’è, nuovo album di Edoardo Bennato, e il brano omonimo, rilasciato il 30 ottobre 2020, è il secondo anticipo del progetto, che sarà composto da 20 tracce nel formato CD (in pre-order su Amazon), 23 tracce nel vinile (in pre-order su Amazon) e tre collaborazioni: con Clementino, Morgan e con il fratello Eugenio, con il quale ha inciso e rilasciato qualche mese fa il primo anticipo “La realtà non può essere questa”.

E’ a parer mio veramente niente male questa nuova canzone (Il testo e l’audio) in pieno stile Bennato, scritta dal rocker napoletano con la collaborazione del fratello Eugenio.

L’atteso disco, in cui non sarà presente Ho Fatto Un Selfie, pubblicato il 9 agosto 2019, proporrà 14 canzoni di repertorio che hanno segnato la carriera artistica del grande Edoardo Bennato, e otto brani inediti, nello specifico Geniale, Il Mistero della Pubblica Istruzione, L’uomo nero (feat. Clementino), La bella addormentata, Maskerate, Signore e signori, La realtà non può essere questa e la title track in oggetto.

L’originale copertina è stata pensata e disegnata dall’artista e rappresenta la prima pagina di un quotidiano, strutturata con gli strilli che rimandano ai titoli delle nuove canzoni.

Non c’è – Edoardo Bennato – Testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music





[Strofa 1]

Quello lì è un ragazzo speciale

Quello lì che passa e se ne va

E si porta chiusa nella chitarra

La sua anima underground

Quello lì che non c’è niente da fare

Non c’è verso, tanto non capirà

Che chi è fuori dal giro che vale

E dal giro della pubblicità

[Ritornello 1]

Non c’è

Non c’è

Non c’è

E se vuole restare fuori dalla rete

Non c’è

Non c’è

Non c’è

E passa per le strade e nessuno lo vede

[Strofa 2]

Quello lì che non si vuole adeguare

Quello lì che non esiste perché

Anche nella realtà virtuale

Non può esserci uno che non c’è

Uno che non vuole partecipare

Al gran ballo delle celebrità

Ma se si rifiuta di cantare

La canzone dell’unanimità

[Ritornello 2]

Non c’è

Non c’è

Non c’è

E senza fare tanti giri di parole

Non c’è

Non c’è

Non c’è

Ed è così che va, prendere o lasciare





[Ponte]

A chi va sempre girando

Qualunque sia il girotondo

Né chi va dove gli pare

E continua ad andare anche se cambia il vento

[Strofa 3]

Quello lì è un ragazzo speciale

Ed il suo sangue di parole nuove

E’ una musica che va per le strade

E’ una musica che si muove

Ma se nella playlist non appare

Il teorema non ha soluzione

E anche tu che la stai ad ascoltare

Puoi convincerti che questa canzone

[Ritornello 3]

Non c’è

Non c’è

Non c’è

Ed anche se son fulmini le sue parole

Non c’è

Non c’è

Non c’è

Ed anche se questa musica ti spezza il cuore

Non c’è