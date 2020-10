Leggi il testo di Foto, brano di Izi con Gemitaiz e Madman

Izi, Madman e Gemitaiz hanno unito le forze in Foto, ottava contagiosa traccia racchiusa nell’album Riot, negli scaffali dei negozi da venerdì 30 ottobre 2020. Il testo e l’audio di questo brano.

Si tratta di una simpatica canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da Bijan Amir, nella quale i protagonisti sembra detestino farsi fotografare ed hanno le scatole piene di fare foto con i fan che vorrebbero immortalare in ricordo con i loro idoli. In fondo, essere famosi ha anche i suoi lati negativi…

Ricordo che nella quarta era discografica, anticipata da Pusher, sono presenti un totale di tredici inediti prodotti da importanti producer e importanti collaborazioni con altri esponenti del rap italiano come Fabri Fibra, Nayt e Gué Pequeno.

Testo Foto – Izi

Wow Bijan, you wanna bring us out here?

[1a Strofa]

Non mi, non mi—

Non mi chiedere le foto, sto fuori fuoco

Io te le suono per poco come una banda!

TikTokkami il zzoca, sembri una foca

Mentre fai mosse idiote assieme a tua mamma

Questa folla è in posa come una tro*a che si riposa

Gioiosa sotto una palma!

Chiamo Mad e Gem e chiudo una canna

Ci facciamo un pezzo, mica la bamba

Quando scendo in zona, fumo Barcelona

Da Genova a Roma ne senti l’aroma

Sai che siamo nomadi sui dromedari

Fumo solo dry che sbuffa o cali

Punto solo dispari, ma esce pari

Sai come finisce con noi ceppari

Chiama la Bandana, andiamo a Villa De Mari

Volevo parlare, ma passiamo alle mani (Mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani)

[Pre-Rit.]

E non so com’è

Era solo una foto e ne ho fatte duemiladuecentotre (duemiladuecentotre)

Dio (Dio), dammi la pazienza (pazienza) chiamo l’assistenza (Chiamo l’assistenza)





[Rit.]

Non mi chiedere le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto

Non mi chiedere le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto

Non mi chiedere le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto

Non mi chiedere le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto

Non mi chiedere le fo— (‘To-o, oh-oh)

(Non mi chiedere le fo-to-o, no-no)

(Non mi chiedere le fo-) le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto (to, no, no)

(Non mi chiedere le fo-) le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto (to, no, no)

[2a Strofa: Gemitaiz]

(Ehi) Non mi chiedere le foto, lo sai che le odio (Ti prego)

Come i vampiri, come Salvini

Come l’aereo quando ci sono i bambini (No-no)

Non mi chiedere le foto quando sto con Diego (No)

Tiri fuori l’iPhone, te lo piego

Monsieur, se aspetta, mo-mo glielo spiego (No-no)

A me piace fare il cash, questi fanno i flash

Tipo Bangladesh per i palmarès, ma io faccio il rap

Mica il cabaret, fossi vino red, sarei Cabernet

Ho visto che ce l’hai con tutti, ma non fa per me, mhm (No, frate’)

Poi guardi e mi chiedi: “Che ca**o ti prendi?” (What?)

Tua madre poi vede la foto, dice:

“Figlio mio, ma che ca**o ti senti?” (Ehi)

Sì, signora, siamo strani

Riposiamo qualche ora sugli aeroplani

Oppure tra le lenzuola con qualche mami

La paranoia è tipo quella se c’hai gli esami, ehi (Ops)

Ehi, sì, quelli del sangue

Sì, siamo rapper, non siamo stampe

“Dai, Gem, fatti un bel selfie e sorridi anche”

Non mi chiedere le foto, foto, foto, foto, foto, foto, foto

Che mi fai sentire vuoto, vuoto, vuoto, vuoto, vuoto, vuoto, vuoto, ehi (Ehi)

Faccio mille rime, ti chiedo scusa così (Così)

Però giuro, fra’, che il cellu’ non si usa così

[Pre-Rit.]

E non so com’è

Era solo una foto e ne ho fatte duemiladuecentotre (duemiladuecentotre)

Dio (Dio), dammi la pazienza (pazienza) chiamo l’assistenza (Chiamo l’assistenza)

[Rit.: IZI, (MadMan)]

Non mi chiedere le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto

Non mi chiedere le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto

Non mi chiedere le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto

Non mi chiedere le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto (M)

[3a Strofa: MadMan]

Non mi chiedere le foto, io me ne fo**o, non ti sopporto

Mi portano al limite (Ah)

Quando mi fanno le foto ma di nascosto, in qualunque posto

Si appostano timide

Ero a mollo in Sardegna, in alto mare, su uno scoglio

E scorgo a quanto pare

Questo tipo che nuotava con un braccio solo (Che cazzo?)

“Scusa, bro, ci facciamo una foto al volo?”

Uh-uh, ca**o

Meno male che ero io il pazzo

Sento gli occhi addosso ogni volta che passo

Quale mascherina? Dovrei metterei il casco

Dovrei andare a vivere negli USA come Vasco

Libero al pascolo però sto qua che annaspo

E non posso andare mai nei centri commerciali

Camminare a certi orari come se avessi il daspo (Uh)

Easy, non mi lamento

Frate’, sarebbe peggio se non mi conoscessero

Se non avessi il cash che ho

Faccio anche foto all’estero

Come si stesse ad ECHELON

Sai cos’è ECHELON? Un fatto becero

Poi divento nero tipo pece, bro’

Se mi chiedono una foto quando ceno

Ti faccio nero davvero, non me la meno

Senti come se arriva un treno misto all’aereo

Poi ti ritrovano ad Ajero o nel Vipiteno

Dipende come tira il vento, ti accendo un cero, nel cimitero ti prendo, ti appendo, ti spengo, ti sventro, ti stendo, ti sventolo

Easy, dai, scherzo, bro’ (Scherzo, scherzo)

O no? Lol (M)





[Pre-Rit.]

E non so com’è

Era solo una foto e ne ho fatte duemiladuecentotre (duemiladuecentotre)

Dio (Dio), dammi la pazienza (pazienza) chiamo l’assistenza (Chiamo l’assistenza)

[Rit.]

Non mi chiedere le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto

Non mi chiedere le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto

Non mi chiedere le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto

Non mi chiedere le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto

Non mi chiedere le fo— (‘To-o, oh-oh)

(Non mi chiedere le foto-o, no-no)

(Non mi chiedere le fo-) le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto (to, no, no)

(Non mi chiedere le fo-) le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto, le fo-, le foto (to, no, no)