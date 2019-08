Noizy – Kallabllak: video ufficiale, audio e testo

Kallabllak è un singolo del rapper albanese Noizy, uscito il 21 agosto 2019: leggi il testo e ascolta e guarda il filmato diretto da Endi Hoxha & Fatlum Nerguti.

Il nuovo brano è stato scritto da Rigels Bashkim Rajku, in arte Noizy, e prodotto da Rvchet.

Kallabllak Testo Noizy

Coje zanin, uoohhh, ey yeah, ye ye, ooh

Noizy, ay Rvchet, se sonte jena kallabllak (rrr)

Se sonte jena kallabllak

10 makina ke dera when we come

OTR we turning up (heh)

S’ka pidhnone qe na nal

Se sonte jena kallabllak

10 makina ke dera when we come

OTR we turning up (woo)

S’ka pidhnone qe na nal

Kom vllezer e betum o djal (ha)

Shifi Mir si po mrujn o djal (ha)

Ndoshta I sheh tu buzqesh

Por mos u genje se Icy e ka n’brez o djal

T’shkon koka ma para se t’shkon gota (oh)

T’hik noflla ma para se t’hik vodka (oh)

Ca karin ke qe flet me inat femna jote erdh vet un s’ta mora, yeah

Durrsin ke dora i rrethum me horra (ooh)

Them old school gangstaz e din sa esht ora

Si kater rruget e shijakut jam I lidh

Dhe misioni tash t’na njofi bota





Ose ose je me ne, ose ik me vrap nga ne

Kto jan rregullat ky eshte grupi dhe ti ke ngju per ne, se sonte jam

Se sonte jena kallabllak

10 makina ke dera when we come

OTR we turning up (heh)

S’ka pidhnone qe na nal

Se sonte jena kallabllak (woo)

10 makina ke dera when we come

OTR we turning up (woo)

S’ka pidhnone qe na nal

Ti-ti ke fjet gjum, une cut ne orat vona

Ti je kon shtrat, une n’kom t’u bo miliona

And da coke white, coke white si Madonna

And them boys high, them boys high nga kjo zona

Kta po m’shtojn mu 1 diss une shtoj dhe 1 garazhd

Sa e bleva 1 Lambo zi sterr all black

Oi plak, vrrullin sun ma nal dot

Ca u kon e shkrume ka me ndodh mos lodh kot

Kena hyp qaq nalt sa po tutem me pa posht

Por kam kujdes kta kurvat nuk kan ngop

Kur koma me rrshet kta luten krejt n’zot

Nese jam krejt n’tok kta dun me m’shti dhe n’grop





Ose ose je me ne, ose ik me vrap nga ne

Kto jan rregullat ky eshte grupi dhe ti ke ngju per ne, se sonte jam

Se sonte jena kallabllak

10 makina ke dera when we come

OTR we turning up (heh)

S’ka pidhnone qe na nal

Se sonte jena kallabllak (woo)

10 makina ke dera when we come

OTR we turning up (woo)

S’ka pidhnone qe na nal





