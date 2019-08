MTZ Manuel Turizo – Te Quemaste feat. Anuel AA: video ufficiale, testo e traduzione

Te Quemaste è un singolo di Manuel Turizo, con la collaborazione di Anuel AA, estratto dall’album d’esordio ADN, rilasciato il 23 agosto 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Harold Jimenéz per 36 Grados.

Il cantautore colombiano e il collega portoricano duettano sulle note di questa interessante canzone, firmata con la collaborazione di Julian Turizo, mentre la produzione è opera di Chris Jeday & Gaby Music.

Nel brano, i due si rivolgono a una ragazza che ha preso in giro entrambi, che si vedeva furtivamente con i malcapitati, che ovviamente una volta scoperto il suo giochetto, non l’han presa bene…

Te Quemaste Testo e Traduzione — Manuel Turizo · Anuel AA

[Intro: Manuel Turizo & Anuel AA]

Jajaja

Manuel Turizo

Anuel

Uah

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Uah

Uah, uah

Oh-oh-oh, oh-oh

[Coro: Manuel Turizo]

Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste

Quisiste jugar con fuego y te quemaste

Tú misma te lo buscaste, no te voy a seguir el juego

Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste

Quisiste jugar con fuego y te quemaste

Tú misma te lo buscaste, no te voy a seguir el juego

Sei rimasta da sola, te la sei cercata tu

Volevi giocare col fuoco e ti sei bruciata

Te la sei cercata tu, non ho intenzione di stare al gioco

Sei rimasta da sola, te la sei cercata tu

Volevi giocare col fuoco e ti sei bruciata

Te la sei cercata tu, non ho intenzione di stare al gioco

[Verso 1: Anuel AA]

(Uah)

Suéltame manda (Eh), mi corazón tú no lo ablandas

Y todas las traiciones cada vez tú las agrandas (Agrandas)

Yo un día creía que tú eras mi santa (Santa)

Pero ahora que te aman siempre los espantas

Lasciami andare via (Eh), il mio cuore non lo comandi

E ogni volta che ti fai prendere la mano con tutti i tradimenti

Una volta pensavo fossi la mia santa (santa)

Ma ora fai sempre paura a chi ti ama

[Puente: Manuel Turizo & Anuel AA]

Y se te acabó, la movie a ti ya se te calló

Tú querías con los dos, no digas que no

Yo con él te vi, y él también te vio

El juego se te jodió

Ed è finita, il film è finito

Volevi con entrambi, non dire di no

Ti ho vista con lui, e anche lui ha visto te

Il gioco ti ha fregato

[Coro: Anuel AA]

Sola te quedaste (Uah), tú misma te lo buscaste

Quisiste jugar con fuego y te quemaste (Oh-oh-oh, oh-oh; uah)

Tú misma te lo buscaste, no te voy a seguir el juego (Baby; oh-oh-oh, oh-oh, oh)

Sei rimasta da sola, te la sei cercata tu

Volevi giocare col fuoco e ti sei bruciata

Te la sei cercata tu, non ho intenzione di stare al gioco



[Manuel Turizo]

Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste (Eh, eh, eh)

Quisiste jugar con fuego y te quemaste (Eh, eh, eh)

Tú misma te lo buscaste, no te voy a seguir el juego





Sei rimasta da sola, te la sei cercata tu

Volevi giocare col fuoco e ti sei bruciata

Te la sei cercata tu, non ho intenzione di stare al gioco

[Verso 2: Anuel AA]

Me la pasaba to’ el día llamándote (Eh, eh)

Y tú jugando conmigo engañándome (-ñándome)

Y yo inseguro, pensando que te fallé (Te fallé)

Pero tú eres una falsa y ya me enteré (Me enteré)

Que tú estabas con é-é-él ensuciando tu pie-e-el

Y caí en tu hueco (hueco), pero te quemaste con fuego (Fuego)

Uah, uah

Passavo tutto il giorno a chiamarti

E tu giocavi con me a tradirmi

E io insicuro, pensando di averti delusa

Ma tu sei una falso e l’ho già scoperto

Che tu stavi con lui, sporcandoti la pelle

E sono caduto nel tuo vuoto, ma ti sei bruciata col fuoco

[Verso 3: Manuel Turizo]

Yo mejor te di la bendición y hasta luego

Querías meternos a los dos en el mismo juego

Que tú me gustaste, eso a ti no te lo niego

Pero me protege un ángel como dice Tego

Ti benedirò e poi addio

Volevi far finire entrambi nello stesso gioco

Mi piacevi, non te lo nego

Ma come dice Tego mi protegge un angelo

[Pre-Coro: Manuel Turizo]

Cuando te vi no lo entendí

Yo pensé que estabas sola pa’ mí

Tú el juego hiciste, yo no perdí

Y Anuel también sabe todo de ti

Quando ti ho vista non l’avevo capito

Pensavo fossi solo per me

Tu hai fatto il gioco, io non ho perso

E anche Anuel sa tutto di te

[Manuel Turizo & Anuel AA (Anuel AA)]

Cuando te vi no lo entendí (Baby)

Yo pensé que estabas sola pa’ mí (Baby)

Tú el juego hiciste, yo no perdí

Y Anuel también sabe todo de ti (Baby)





Quando ti ho vista non l’avevo capito

Pensavo fossi solo per me

Tu hai fatto il gioco, io non ho perso

E anche Anuel sa tutto di te

[Coro: Manuel Turizo, (Anuel AA)]

Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste

Quisiste jugar con fuego y te quemaste (Oh, oh; oh-oh-oh, oh, oh)

Tú misma te lo buscaste, no te voy a seguir el juego (Oh-oh-oh, oh-oh, oh)

Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste

Quisiste jugar con fuego y te quemaste

Tú misma te lo buscaste, no te voy a seguir el juego

Sei rimasta da sola, te la sei cercata tu

Volevi giocare col fuoco e ti sei bruciata

Te la sei cercata tu, non ho intenzione di stare al gioco

Sei rimasta da sola, te la sei cercata tu

Volevi giocare col fuoco e ti sei bruciata

Te la sei cercata tu, non ho intenzione di stare al gioco

[Outro: Manuel Turizo & Anuel AA]

Uah

Manuel Turizo

Manuel Turizo, oh-oh (Uah)

Uah, uah

Real hasta la muerte, baby

Anuel

Real hasta la muerte, baby, uah

Nino

Chri-Chri-, Chris Jeday

Chris Jeday, ay

Lo’ intocable’, ¿oíste, bebé?

Gaby Music

Uah, uah, baby (¡Brr!)

Mera, dime, Equa (Jaja)

La Industria, Inc

Julián Turizo, baby, bebé

Bebecita

(Sola te quedaste)





Ascolta su: