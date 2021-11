Michael Jackson, spunta fuori il figlio segreto: è un famoso cantante

Il noto artista americano, Michael Jackson, ha lasciato tanti misteri dopo la sua morte. Alcuni hanno persino rivelato che la sua stessa morte è stata una messa in scena e che in realtà l’artista è ancora vivo in chissà quale zona remota del pianeta.

Ovviamente non c’è prova di quanto si legge sul web. Purtroppo Michael Jackson non è più nel mondo per regalare le sue canzoni che oggi sono dei veri e proprio manifesti per l’uguaglianza e per la pace nel mondo. Negli ultimi tempi però sta circolando una notizia circa la presenza di un figlio che il cantante ha sempre tenuto segreto.

Michael Jackson, spunta a distanza di anni dalla morte il figlio segreto

Un artista come lui resta indimenticabile. E’ un modello, Michael Jackson, per molti degli artisti giovani che decidono di cimentarsi nella musica e nello spettacolo. La forza di un artista come lui è sta proprio quella di non scindere la musica dalle altre arti ma di rendere anche i suoi più celebri videoclip dei piccoli corti o spettacoli in stile musical.

Insomma, stelle come lui non vengono al mondo tutti i giorni. Eppure, pare che l’artista abbia nascosto a lungo di avere un figlio. Solo oggi viene alla luce questo segreto.

Chi è il figlio segreto di Michael

Il realtà quella del figlio segreto del grande artista americano è una notizia che circola da un po’ di anni. Stiamo parlando di Brandon Howard, un ragazzo americano che di mestiere fa il cantante.

A rivelare chi era il suo vero papà è stato proprio lui. Il ragazzo voleva fare anche un test del DNA per confermare che Michael è suo padre. Il giovane sarebbe nato dalla relazione che Jackson ha avuto con la cantante Miki Howard negli anni 80.

Il ragazzo ha subito precisato che non è interessato all’eredità del defunto cantante. A smentire le sue parole però è arrivata la confessione del suo ‘reale’ papà biologico. Brandon non è di certo il primo a millantare di essere il figlio del cantante. Poco dopo la morte di Michael, un ragazzo norvegese, Omer Bhatti, dichiarò di essere suo figlio.

Al momento restano 3 i figli ufficiali del cantante, il primogenito Prince Michael Jackson, avuto dalla sua seconda moglie Deborah Jeanne Rowe, poi Paris Michael Katherine Jackson, venuta alla luce sempre durante il matrimonio con Deborah e infine Prince Michael Jackson II, soprannominato semplicemente Blanket, avuto però tramite una madre surrogata.