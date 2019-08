Noah Cyrus – July: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Rilasciato il 31 luglio 2019, July è un singolo della cantautrice statunitense Noah Cyrus: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video diretto da Director James “JMP” Pereira.

Firmata dall’interprete con la collaborazione di Peter Harding & Michael Sonier, con produzione di quest’ultimo, questa bella canzone è stata scritta in un momento in cui la cantante si sentiva come se non valesse nulla per nessuno e non si sentiva all’altezza degli altri. “Ho avuto paura che mi si spezzasse il cuore, anche se cuore era già in milioni di pezzi. Questo è brano intimo perché riguarda la mia vita ed ha avuto un grande effetto su di me” ha scritto l’artista su Instagram.

Noah Cyrus – July testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

I’ve been holding my breath

I’ve been counting to ten

Over something you said

I’ve been holding back tears

While you’re throwing back beers

I’m alone in bed

Ho trattenuto il fiato

Ho contato fino a dieci

Per qualcosa che hai detto

Ho trattenuto le lacrime

Mentre ti scolavi le birre

Sono da sola a letto

[Pre-Chrous]

You know I, I’m afraid of change

Guess that’s why I stay the same

Sai che io, ho paura di cambiare

Credo sia per questo che rimango la stessa

[Chorus]

So tell me to leave

I’ll pack my bags, get on the road

Find someone that loves you

Better than I do, darling, I know

‘Cause you remind me every day

I’m not enough, but I still stay

Quindi dimmi di andarmene

Farò le valigie, mi metterò in viaggio

Ti troverai qualcuno che ti amerà

Più di me, tesoro, lo so

Perché mi ricordi ogni giorno

Che non ti basto più, ma posso ancora restare





[Verse 2]

Feels like a lifetime

I’m trying to get by while we’re dying inside

I’ve done a lot of things wrong

Loving you being one

But I can’t move on

Sembra che una vita

Che sto cercando di tirare avanti mentre stiamo morendo dentro

Ho fatto molti errori

Amarti è stato uno di essi

Ma non posso andare avanti

[Pre-Chrous]

You know I, I’m afraid of change

Guess that’s why I stay the same

[Chorus]

So tell me to leave

I’ll pack my bags, get on the road

Find someone that loves you

Better than I do, darling, I know

‘Cause you remind me every day

I’m not enough, but I still stay

[Bridge]

If you want me to leave

Then tell me to leave and baby I’ll go





Se vuoi che me ne vada

Allora dimmi di andarmene e tesoro, me ne andrò

[Outro]

You remind me every day

I’m not enough, but I still stay

Mi ricordi ogni giorno

Che non ti basto più, ma potrei ancora restare





Ascolta su: