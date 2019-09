Lil Busso & Tredici Pietro – 1€/secondo: audio e testo del nuovo brano

Disponibile dal 27 settembre 2019, 1€/secondo è un singolo dell’emergente rapper Nicola Bussolati, un arte Lil Busso, con la collaborazione del collega bolognese Pietro Morandi, aka Tredici Pietro.

Leggi il testo e ascolta la nuova simpatica canzone, scritta dagli interpreti e prodotta dal bolognese Matteo Novi, in arte Mr. Monkey.

1€/secondo testo – Lil Busso • Tredici Pietro

[L. Busso]

Voglio fare, voglio fare, ta-ta

Voglio fare, voglio fare, voglio fare

(Mr Monkey)





[L. Busso]

Voglio fare un euro al secondo

Anche se devo morire in una villa al mare

Però ricco e da solo

Sotto una lapide d’oro

Con una corona in testa

Stavo sognando e mi sveglio

Diavoli vogliono avermi

Hanno già perso in partenza

Già me la vedo la faccia

Dicono “Troppo scurrile”

Rido fumandone un’altra

Mentre ti stendi due righe

La mia musica come la ina, ci rimani sotto

Mentre balla musica latina, lancio in aria condom

Non puoi starmi appresso, sono il Lil della nazione

Posso insegnarti a farne, non ascoltavo a lezione

Una seconda vita negli USA

Otto di mattina la pattuglia

Seven eleven prendo la busta

Lista di cose e mai detto nulla

A Biancaneve stai attento

È come se ti fermano e ce l’hai acceso

In una villa, contento, mi suona il cellulare, stavo dormendo

Fumo appena mi sveglio e vedevo le palme giù dal terrazzo

Pensavo che una sola sarebbe bastata

E di ricordare tutto a fine serata

[13 Pietro]

A Biancaneve stai attento

È come se ti fermano e ce l’hai acceso, ehi

In una villa contento mi suona il cellulare, stavo dormendo, ehi

Fumo appena mi sveglio

Vedevo le palme giù dal terrazzo

Pensavo che una sola sarebbe bastata

E di ricordare tutto a fine serata

[13 Pietro]

Ma non mi ricordo più un ca**o

Ho perso i versi del palco

Quando mi sveglio borbotto

Quando c’è il sole rincaso

Ma non mi ricordo più un ca**o

Ho perso i versi del palco

Quando mi sveglio borbotto

Quando c’è il sole rincaso.

Ehi, Piccolo Pietro

Queste ragazze gradiscono Pietro, uh, ehi

Mignolo teso, prendili in bocca col mignolo teso, uh, ehi

Idolo greco, voglio una statua, “Sei un idolo Pietro”, uh, ehi

Vicolo cieco, discolo in disco rapiscono Pietro, uh

Sto capito, sennò sarei già impa-pa-pazzito

Ti vedo ap-pa-pa-passito, il tuo treno è già passato

Mamacita prende il braccio, dice “Il dito”

Ma se [?] sono i nazisti, sarò Picasso sulla Guernica, ehi.





[Tredici Pietro]

A Biancaneve stai attento

È come se ti fermano e ce l’hai acceso, ehi

In una villa contento mi suona il cellulare e stavo dormendo, ehi

Fumo appena mi sveglio, vedevo le palme giù dal terrazzo

Pensavo che una sola sarebbe bastata e di ricordare tutto a fine serata.





