Noa Planas – NoAnsia: audio e testo del singolo d’esordio

NoAnsia è il singolo d’esordio della giovane influencer marchigiana Noa Planas, rilasciato il 27 marzo 2020 per la label Hokuto Empire. Il testo e l’audio.

Si tratta di una gradevole canzone caratterizzata da un pizzico di spagnolo, scritta da Viviana Colombo e composta da Alessandro Manzo. A parer mio questo brano, che segna la realizzazione di un sogno, visto la 19enne non ha mai nascosto di voler fare la cantante, oltre che l’attrice di musical, dato che le piace anche recitare e ballare, è un ottimo modo per iniziare la sua avventura nel mondo della musica.

Il titolo della prima canzone dell’ex partecipante alla seconda edizione de Il Collegio, è un gioco parole tra il suo nome e quell’ansia che aveva costantemente nel periodo in cui lei e il suo team dovevano scegliere come chiamarla.

Noa No Ansia testo

Hola baby

No ansia

Da domani mangio meglio, oggi non lo so, ho

fatto pace col cervello, loca per un po’

e questa vida è bassa e la musica è alta

tu corri, io rallento, fammi stare calma

la luna è così bella qui dalla mia stanza

Dai fammi fare un giro dove l’aria è calda

E muevelo lento non dirmi di no

Io sto arrivando ma aspettami un po’

non mi interessa più del nuovo iPhone

prendo il respiro, sì, scendo ma

No ansia

No ansia

(Facciamo tutto con calma)

No ansia

No ansia

(Sono el cuidado de tu alma)

No ansia

No ansia

(Facciamo tutto con calma)

No ansia

No ansia

(Sono el cuidado de tu alma)

No ansia





Siamo stati bene, sì, ma solo per un po’

Ops!

Io esco con la felpa e l’aria è un po’ distratta

Tu vieni che la notte è lunga fino all’alba

Sì resta finché l’acqua sopra è ancora calda

Ma vieni più vicino, stiamo soli a galla

E muevelo lento non dirmi di no

Io sto arrivando ma aspettami un po’

non mi interessa più del nuovo iPhone

prendo il respiro, sì, scendo ma

No ansia

No ansia

(Facciamo tutto con calma)

No ansia

No ansia

(Sono el cuidado de tu alma)

No ansia

No ansia

(Facciamo tutto con calma)

No ansia

No ansia

(Sono el cuidado de tu alma)

No ansia

Papi, estoy registrando Noansia

[?] después, por favor, ciao (ahahahahah)





Io sto arrivando ma aspettami un po’

Stiamo partendo sul serio ma

No ansia

No ansia

(Facciamo tutto con calma)

No ansia

No ansia

(Sono el cuidado de tu alma)

No ansia

No ansia

(Facciamo tutto con calma)

No ansia

No ansia

(Sono el cuidado de tu alma)

No ansia





