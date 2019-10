Niko Pandetta – Mamacita: audio, video ufficiale e testo del nuovo singolo

Disponibile dal 7 ottobre 2019, Mamacita è un singolo del cantautore siciliano Niko Pandetta, scritto di suo pugno e prodotto dal catanese Funkyman, già al lavoro per rapper come L’Elfo. Leggi il testo e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Ferdinando Esposito.

Si tratta di una canzone insolita per questo emergente cantante, in quanto al contrario dei suoi standard, qui rappa in italiano (con un paio di parole in inglese e in spagnolo) anziché cantare in dialetto napoletano ed è per questo che stanno infatti piovendo ingenerose critiche riguardo questo pezzo, che tuttavia a parer mio non è affatto male. Fortunatamente per l’artista catanese classe 1991, una delle voci più affermate nel campo neomelodico, il brano è anche stato molto apprezzato.

Per finire una curiosità: mamacita (significato letterale “mammina”) è un termine spagnolo che viene solitamente utilizzato (molto nelle canzoni) per dire a una ragazza “bella”, “bellissima”, “bellezza”, “sexy”.

Niko Pandetta – Mamacita testo

Download su: Amazon – iTunes

Ma-ma-cita, eheh-eh

ti porto a ballare lontano dai guai della vita, yeh

si, della mia vita

ma-ma-cita, eheh-eh

rimanda i problemi a domani, stanotte è finita, yeh

finché non è finita, yehi.





Se farmi male però non vuoi

ti faccio fare ciò che non puoi

ti porterò, si, dove non sai

non preoccuparti baby, don’t cry

non ascoltare più quella tua amica

vorrebbe che tra noi fosse finita

ti parla male però è solo invidia

vorrebbe stare al posto tuo qui insieme a me eh-eh-eh-eh-eh-eh

in giro a spendere sti i soldi come fossimo già grandi

sai che voglio te-eh-eh-eh-eh

baby non preoccuparti perché penserò io a tutto e andremo lontano

ti porterò per mano

non serve che parliamo

perché lo sappiamo.

Ma-ma-cita, eheh-eh

ti porto a ballare lontano dai guai della vita, yeh

si, della mia vita

ma-ma-cita, eheh-eh

rimanda i problemi a domani, stanotte è finita, yehi

finché non è finita, yeh.

Baby è presto per accompagnarti

cerco solo un pretesto per sfiorarti

toccare con le mani, alle tue mani avvicinarmi

sfiorarti con le labbra il volto però tu mi scappi

lo sai siamo distanti (distanti)

prova finta maldita coi diamanti

sei nata con i guanti

mio figlio della strada in guerra per questi contanti

ma quando non ci sei devo ammettere che mi manchi

ce la stiamo facendo

un giorno prederemo tutto questo

e se tu ci sarai sarà più bello

e se non conterà più niente adesso

un giorno scapperemo, l’ho promesso, yah.





Ma-ma-cita, eheh-eh

ti porto a ballare lontano dai guai della vita, yeh

si, della mia vita

ma-ma-cita, eheh-eh

rimanda i problemi a domani, stanotte è finita, yeh

finché non è finita, yehi.





Ascolta su: