Niko Pandetta – La Mia Lambo: video e testo del nuovo brano

Il testo e il video di La Mia Lambo, singolo del siciliano Niko Pandetta disponibile da venerdì 7 febbraio 2020. Il brano è stato prodotto da 7EMPOXSO, mentre il filmato è stato diretto da Graziano Piazza.

Il cantautore catanese canta interamente in italiano in questa canzone, che sta già divenendo virale. Qui Pandetta canta un futuro roseo, pieno di soldi e successo e che soprattutto, lo vedrà alla guida di una costosissima Lamborghini.

Niko Pandetta – La Mia Lambo testo

Giorni bui so che passeranno

questi soldi, si, pioveranno

chissà dove ci porteranno

c’è il privato per Montecarlo

E’ dai guai che stiamo scappando

per noi che ci capiamo con lo sguardo

un’altra notte in bianco

ti giuro che il futuro sta arrivando

seduto comodo sui sedili della mia Lambo, oh-oh, oh-oh-oh-oh.

Da quando stavo sotto il porticato pessavamo in grande

lo dicevo da allora: “guiderò solo la mia Lambo”

la mia Lambo

per le strade di Montecarlo

con la mia Lambo

giuro, non sto solo sognando

non sto sognando

dai, ci credo che posso farlo

con la mia Lambo.

Sono il meglio, non puoi negarlo

sarò meglio anche con la Lambo





Corro tipo Formula Uno

tu sei indietro, non sei nessuno

E per compensare tutti i fallimenti

parli male ma non puoi fare altrimenti

non venire solo a portarne altri venti

quattro barre bastano a spaccarvi i denti

fanno i complimenti, faccio i movimenti

So che posso farlo

anche se c’ho tutti contro so che posso farlo

forse non mi rendo conto, forse sto sognando

sto solo sognando





Guiderò solo la mia Lambo

la mia Lambo

per le strade di Montecarlo

con la mia Lambo

giuro, non sto solo sognando

non sto sognando

dai, ci credo che posso farlo

con la mia Lambo.

Eh, no!

so che questi sogni sono troppo grandi, wooh

ti giuro che ce la farò

e si

comprerò un grattacielo soltanto per poi regalartelo

senza chiedere neanche il permesso

Guiderò solo la mia Lambo

la mia Lambo

per le strade di Montecarlo

con la mia Lambo

giuro, non sto solo sognando

non sto sognando

dai, ci credo che posso farlo

con la mia Lambo.