Giordana Angi – La Tua Eredità: audio e testo della nuova canzone

La Tua Eredità è una delle due tracce inedite contenute in Voglio essere tua (Sanremo Edition), riedizione dell’ultima fatica discografica pubblicata l’11 ottobre 2019. Il nuovo disco propone anche l’inedito Désolé e Seconda pelle, brano originariamente scritto insieme al cantautore Tiziano Ferro per l’album Accetto Miracoli (2019).

Il testo e l’audio di questo bel brano, scritto di suo pugno e prodotto da Carlo Avarello, che parla di una relazione tossica, dalla quale la protagonista è decisa a prendere le distanze, al fine di ritrovare se stessa.

Ricordo che il nuovo album è uscito il 7 febbraio 2020, mentre la cantautrice laziale è impegnata al Festival di Sanremo con Come mia madre.

Giordana Angi – La Tua Eredità testo

Download su: iTunes

Sono fuori… dai giochi

come si sta… fra le sue braccia

sei laureata… in confusione

ti piace stare male

perché a te, manchi te.

E quando tutto non ti basta

e tutto il resto va a pu**ane

quello che sai fare è scappare

mi hai messo in un cassetto bello stretto in cui frugare

quando tutto ti va male vuoi volare

mi hai messo le ali

mi hai detto di andare

io ho volato

ed ora resto su

ma non ti porto più.





E non mi va più di stare con te

e tu lo sai quant’ero pazza di te

questa è la tua eredità

io mi sento libera

amore ciao

amore ciao.

Ti ho dato troppo… e fino a prova contraria

non ti sei mai… sentita inadeguata

ma dimmi adesso… cosa è cambiato

non è cambiato niente

perché a te, manchi te

E non mi va più di stare con te

e tu lo sai quant’ero pazza di te

questa è la tua eredità

io mi sento libera

amore ciao

amore ciao.





[In francese]

E non mi va più di stare con te

e tu lo sai quant’ero pazza di te

questa è la tua eredità

io mi sento libera

amore ciao

amore ciao.





