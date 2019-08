Labrinth & Zendaya – “All For Us” per la colonna sonora della serie tv Euphoria: video, testo e traduzione

All For Us è un singolo di Labrinth Zendaya, rilasciato il 4 agosto 2019 per la colonna sonora della serie tv Euphoria, la cui prima stagione, formata da 8 episodi, viene trasmessa negli Stati Uniti dal 16 giugno 2019 su HBO.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video tratto dall’ottavo episodio di questa serie televisiva, che racconta le vicende di un gruppo di liceali, che si avvicinano al mondo della droga e del sesso, tra traumi, amore e amicizia.

Il brano è una sorta di remix del singolo omonimo del cantautore londinese, scritto, prodotto ed eseguito da Labrinth per il suo prossimo album e la soundtrack della serie, che vede protagonista principale proprio Zendaya nei panni di Rue Bennett, è stata curata da lui.

All For Us Testo e Traduzione — Labrinth & Zendaya (colonna sonora Euphoria)

[Intro: Labrinth]

Oh

I’m taking it all for us

I’m taking it all

Taking it all for us

Oh

I’m doing it all for love

I’m doing it all

I’m doing it all for love

Oh

Mi prenderò tutto per noi

Mi prenderò tutto

Sto affrontando tutto per noi

Oh

Faccio tutto per amore

Faccio tutto

Faccio tutto per amore

[Drop: Labrinth & Zendaya]

Taking it all for us, all

I’m doing it all for love

Yeah-eah, yeah-eah

Mi prenderò tutto per noi, tutto

Sto facendo tutto per amore

[Verse 1: Zendaya & (Labrinth)]

Too much in my system (Famine, famine)

Money MIA (Pockets hella empty)

Mama making ends meet (Making ends meet)

Working like a slave (Mississippi, ayy, ayy)

Daddy ain’t at home, no (Father, Father)

Gotta be a man (Michael Corleone)

Do it for my homegrowns (Sisters, brothers)

Do it for the fam (Yeah, so tell ’em, Labby)

Troppe cose nel mio organismo (carestia, fame)

Pochi soldi (Tasche dannatamente vuote)

La mamma fa quadrare i conti (Fa quadrare i conti)

Lavorando come una schiava (Mississippi, ayy, ayy)

Papà non è a casa, no (Padre, Padre)

Devo essere un uomo (Michael Corleone)

Lo faccio per i miei ragazzi (sorelle, fratelli)

Fallo per la famiglia (Sì, quindi diglielo, Labby)





[Pre-Chorus: Zendaya]

Ayy (Oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Just for your love, yeah, I’ll (Oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Give you the world (Oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Mona Lisa’s smile (Oh, oh, oh, oh)

Hey (Oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Hell, I’ll do 25 to life (Oh, oh, oh, oh, oh, oh)

If it makes me a king (Oh, oh, oh, oh, oh, oh)

A star in your eyes (Oh, oh, oh, oh)

Ayy (Oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Solo per il tuo amore, sì, ti (oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Ti darò il mondo (Oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Il sorriso di Mona Lisa (Oh, oh, oh, oh)

Ehi (Oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Dannazione, farò 25 alla vita (Oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Se mi rende un re (Oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Una stella nei tuoi occhi (Oh, oh, oh, oh)

[Pre-Chorus 2]

Guilty or innocent

My love is infinite, I’m giving it

No need for prisoners

Bitch, please, hands up, this is a stickup, ’cause I’m

Colpevole o innocente

Il mio amore è infinito, te lo do

Non servono prigionieri

Stron*o, per favore, mani in alto, questa è una rapina, perché sono

[Chorus: Zendaya & Labrinth]

Hey

I’m taking it

Yeah-eah

I’m taking it all for us, all

Doing it all for love

Yeah-eah, yeah-eah

Hey

Mi prenderò

Yeah-eah

Mi prenderò tutto per noi, tutti

Faccio tutto per amore





[Verse 2: Zendaya]

Guess you figured my two times two always equates to one

Dreamers are selfish

When it all comes down to it

I hope one of you come back to remind me of who I was

When I go disappear

Into that good night, good night, good night, good night, good night

Immagino tu abbia scoperto che le mie due volte per due equivalgono sempre a una

I sognatori sono egoisti

Poi alla fine

Spero che uno di voi torni a ricordarmi chi ero

Quando sparirò

In quella buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte

[Chorus: Labrinth & Zendaya]

I’m taking it all for us, all

Doing it all for love

Yeah-eah, yeah-eah





