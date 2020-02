Nightwish – Noise: audio, video ufficiale, testo e traduzione del comeback

Rilasciato il 7 febbraio 2020, Noise è un singolo della symphonic metal band finlandese Nightwish, primo estratto dal nono album in studio Human. :II: Nature, fuori il 10 aprile 2020 via Nuclear Blast Records, a poco più di cinque anni di distanza dall’ultima fatica discografica Endless Forms Most Beautiful.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video che accompagna la canzone, un filmato decisamente inquietante e ricco di effetti speciali, diretto da Stobe Arju e dal gruppo stesso.

Scritto e composto da Tuomas Holopainen, nel brano vengono avvisate le persone di quanti danni faccia la tecnologia, in una società nella quale prevale la voglia di ricchezza, elemento tutt’altro che indispensabile, non è un caso che venga citata la celebre serie Black Mirror, il cui filo conduttore di ogni episodio a sé stante, è il progredire delle nuove tecnologie, l’assuefazione ad esse ed i loro effetti collaterali. In qualche modo, ogni nuova invenzione tecnologica, destabilizza infatti la società e i sentimenti umani. Lo specchio nero si trova in ogni casa sotto forma di TV, PC, smartphone e dispositivi simili, che quando sono spenti mostrano il nostro riflesso, il riflesso degli schiavi del nuovo mondo.

Nightwish Noise Testo e Traduzione

Crave the machine

Revere the screen

Zoom in for flak and misery

Bleed some pixels

Shoot yourself

Pose for the dead

Have a near-life experience

In a hot air matrix

Now you’re a star

Vain avatar

Feeding the beast

In your loud Egoland

You have become

Tool of a tool

Digital ghouls

Telling you to

Shut up and dance!

Color a yarn and the crowds will gather

Noise

From a sunless world

Your mirror is black, only a copy stares back

At a slave of brave new world

Noise

To decoy the human voice

Brain insomniac, paranoiac

Endless noise

Please love me

See how I bleed

Please endure

I have such empathy in me

Hum, noise, hum

Beautifully numb

Tapping the quiet air

To have a meaning

By a carrion

Sad hologram

Lost in the maze

The real and human feel

Sunset is free

From this deity

The Earth has a real voice

Go out and get in

I will follow

Color a yarn and the crowds will gather

Feast your eyes on the black mirror

Feed the beast, join the gathering

Tell a tale

Feast of fears is drawing nearer





Beyond the human horizon

Something terrifying sleeps

Noise

From a sunless world

Your mirror is black, only a copy stares back

At a slave of brave new world

Noise

To decoy the human voice

Brain insomniac, paranoiac

Endless noise





Desidera la macchina

Venera lo schermo

Ingrandisci critiche e miseria

Sanguina alcuni pixel

Sparati

Posa per i morti

Fai un’esperienza di quasi vita

In una matrice di aria calda

Adesso sei una stella

Avatar vanitoso

Dai da mangiare alla bestia

Nella tua rumorosa terra dell’amor proprio

Sei diventato

Strumento di uno strumento

Demoni digitali

Ti stanno dicendo

Sta’ zitto e balla!

Colora un gomitolo e la folla si riunirà

Rumore

Da un mondo buio

Il tuo specchio è nero, solo una copia del riflesso

Di uno schiavo del nuovo mondo

Rumore

Per ingannare la voce umana

Cervello insonne, paranoico

Rumore infinito

Ti prego, amami

Guarda come sanguino

Per favore, resisti

Ho una tale empatia

Ronzio, rumore, ronzio

Magnificamente insensibile

Tocca l’aria calma

Per dargli significato





Da una carcassa

Ologramma triste

Perso nel labirinto

Il reale e umano sentimento

Il tramonto è libero

Da questa divinità

La Terra ha una voce reale

Esce ed entra

La seguirò

Colora un gomitolo e la folla si riunirà

Riempitevi gli occhi con lo specchio nero

Nutrite la bestia, unitevi al raduno

Raccontate una storia

La festa delle paure si sta avvicinando

Oltre l’orizzonte umano

Qualcosa di terrificante dorme

Rumore

Da un mondo senza sole

Il tuo specchio è nero, solo una copia del riflesso

Di uno schiavo del nuovo mondo

Rumore

Per ingannare la voce umana

Cervello insonne, paranoico

Rumore infinito

