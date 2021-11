Nek: ve lo ricordate agli esordi? Aveva i capelli lunghissimi | Irriconoscibile

By

Ve lo ricordate Nek all’inizio della sua carriera? Oggi il cantante ha un aspetto totalmente diverso: capelli corti e barba incolta, bello e dannato. Ma sia ieri che oggi è sempre tra i cantanti più amati ed apprezzati dalle donne. Ecco come era prima, capelli lunghissimi e barba rasa all’osso.

La sua carriera inizia insieme a Gianluca Vaccari nel lontano 1986. Il cantante iniziò con un gruppo (in cui era cantante e bassista) i White Lady, dove compose i suoi primi brani. Era un gruppo che provava a fare cover dei Police, anche se poi se ne distanziò per far uscire la sua vera personalità musicale. Oggi Nek ha uno stile del tutto differente da allora, le sue canzoni parlano d’amore, e piace sia a grandi che piccoli.

Amatissimo dalle donne, sia per il suo aspetto, sia per i testi delle sue canzoni. Sui social è molto seguito, e tutto ciò che esprime nelle sue canzoni lo fa anche dai suoi profili social, postando foto ed accontentando i suoi fan. Guardandolo oggi però si fa fatica a riconoscerlo nel passato.

LEGGI ANCHE–>Un’estate normale, Nek: ascolta il nuovo gradevole singolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani)

Nek e la sua metamorfosi

Nonostante il suo aspetto sia cambiato, resta sempre tra le opinioni femminili e non, uno dei cantanti più affascinanti. L’anno prossimo Nek festeggerà i suoi 50anni e di certo le sue intenzioni sono quelle di continuare ancora la sua carriera di cantante, raccontando nei suoi testi un sentimento forte come l’amore.

Nek in un’intervista rilasciata ad un noto giornale ha anche svelato un momento brutto del suo passato in cui rivela di aver tradito la moglie Patrizia Vacondio e di essere stato molto male. I due hanno una figlia di nome Beatrice, ma quando il cantante conobbe l’attuale moglie, lei aveva già una figlia, di nome Martina.

LEGGI ANCHE–> Nek; Allora si: audio e testo del nuovo brano

Nek agli esordi, diversissimo da ora

Nek quando ha esordito, circa 30 anni fa, il suo aspetto era totalmente diverso da oggi, capelli lunghi e barba rasa.



Ma nonostante la diversità dal suo aspetto attuale, anche allora piaceva molto alle donne, alle adolescenti del tempo che ascoltando le sue canzoni finivano per innamorarsi di lui. Oggi lo vediamo diverso, con capelli sempre corti, ma allo stesso modo molto apprezzato e corteggiato.

Anche dal suo profilo Instagram possiamo notare che le cose per lui non sono cambiate, ogni foto postata da cantante riceve migliaia di like, e qualcuno arriva anche da qualche suo collega