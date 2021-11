Giusy Ferreri: che lavoro faceva prima della fama? Che umiltà!

La sua fama si deve anche e soprattutto alla sua umiltà. Giusy Ferreri ha raggiunto la popolarità grazie ad X-Factor ma prima la sua vita era totalmente diversa. Non era di certo la star che è ora. Come tutti i cantanti più bravi ha iniziato la sua scalata dal gradino più basso.

La bella Giusy Ferreri ha avuto la fortuna di incontrare le persone giuste che hanno saputo credere nel suo talento. Non ci è riuscita però al primo tentativo e, infatti, è stata costretta in passato a dover contare su altri lavori

Giusy Ferreri, sapete qual era il suo lavoro prima di diventare una stella della musica?

La sua voce dal timbro riconoscibilissimo le ha permesso di avere di più dalla vita. Oggi Giusy Ferreri può vivere della sua musica, di ciò che l’ha sempre appassionata: cantare.

Con i suoi successi, la cantante fa ballare grandi e piccini soprattutto d’estate. Le sue canzoni, soprattutto quelle nate da featuring molto particolari con artisti nostrani e non, riescono a diventare delle vere e proprie hit in poche settimane.

Dei tormentoni che nessuno può evitare di canticchiare o di ballare. Se oggi però la sua vita da cantante è piena di soddisfazioni lo si deve anche ad un passato difficile che le ha permesso però di crescere e diventare più forte.

Giusy: in passato lavoro molto umili

La nota cantante, che ha iniziato come i Maneskin sul palco di X-Factor nel lontano 2008, ha lavorato come cassiera in un supermercato. Ha svolto questo lavoro per ben dieci anni. La Ferreri aveva praticamente messo nel cassetto il suo sogno di diventare una star della musica.

In una vecchia intervista ha sottolineato di non vergognarsi minimamente di aver avuto questo lavoro per anni. In passato purtroppo ha avuto anche dei vizi che per fortuna oggi è riuscita a mettere da parte: il fumo e l’alcol. La sua vita non è stata sempre facile.

A soli 8 anni Giusy ha scoperto di soffrire di una rara patologia cardiaca. Solo a 21 anni ha potuto sottoporsi ad un’operazione che le ha consentito di avere una vita più o meno normale.

Giusy è innamorata da più di 10 anni con Andrea Bonomo. E’ dalla loro unione che è nata la loro unica figlia, Beatrice, nel 2017. Giusy è molto legata alla sua famiglia ed è per questo che condivide il tetto con loro (compagno e figlia compresa) a Vigevano. Oggi è una donna completa e realizzata che non può desiderare altro dalla vita.