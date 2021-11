Lucio Battisti: il figlio oggi è un famoso cantante | Tale e quale al papà

By

Ve lo ricordate Lucio Battisti? Con il suo look inconfondibile, la sua folta chioma riccia è impossibile dimenticarlo. Si è sempre distinto per la sua musica e il suo talento nell’arrangiare anche dei pezzi di grande successo. Infatti, nella sua carriera, ha venduto oltre 25milioni di dischi.

Lucio Battisti è nato il 5 marzo del 1943 a Poggio Bustone, ed è venuto a mancare giovanissimo all’età di 55 anni, nella sua casa di Milano il 9 settembre 1998. Considerato un’icona della musica italiana, è stato interprete e compositore dei suoi brani: artista definito nel modo di lavorare sui testi quasi maniacale, perché curava nei dettagli ogni suo brano ogni suo arrangiamento.

Oltre alle sua doti come cantante e cantautore, Lucio è stato anche produttore discografico e un abile chitarrista. Era considerato unico, perché capace di cambiare la classica canzone tradizionale, in una con svariati ritmi e sonorità.

Con il suo stile, il coraggio di cambiare il modo di fare musica in Italia, fino ad allora considerato piatto, viene ancora oggi ritenuto un vero e proprio genio della musica italiana.

Chi è il figlio di Lucio?

Stando al parere di molti il figlio di Lucio Battisti, ha lo stesso talento del padre, oltre alla somiglianza: tranne che però la folta chioma di capelli ricci che tende a domare con tagli più corti. Luca Filippo Carlo, questo è il suo nome – forse per tanti sconosciuto – come lui stesso ha raccontato, quando ha iniziato la sua carriera, aveva scelto il nome di Lou Scappato pertanto oggi il suo nome resta poco noto.

Per evitare un clamore mediatico e soprattutto per non essere paragonato a suo padre Lucio Battisti ha evitato di usare lo stesso cognome e il suo vero nome. E lo stesso ha fatto la madre Grazia Letizia Veronese.

Luca Filippo Carlo, la sua carriera e vita privata

Il figlio di Lucio Battisti, Luca ha una voce notevole questo anche grazie al papà, essendo stato per lui un maestro. Luca è infatti cresciuto ascoltando le canzoni del padre. Ha dichiarato più volte che è un grandissimo fan dei Beatles e che ama il genere rock. Nel 2000 ha fondato la sua prima band, di nome: Hospital.

Inoltre ha voluto precisare che, come il suo papà Lucio Battisti, è una persona molto riservata, non ama stare sotto i riflettori, ed usa poco i social network, questo anche per evitare una speculazione del nome di suo padre.

Quindi di Luca Filippo Carlo non conosciamo tanto, ma in tanti sperano che possa avere lo stesso successo del padre.