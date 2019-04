Nek – La Storia Del Mondo: audio e testo del nuovo singolo

Dopo il sanremese Mi farò trovare pronto, il cantautore emiliano Nek ha reso disponibile il nuovo singolo La Storia Del Mondo, secondo assaggio del nuovo nonché quattordicesimo album in studio “Il mio gioco preferito – parte prima, negli scaffali dei negozi dal 10 maggio 2019 via Warner Music Italy, a due anni e mezzo di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Unici.

Disponibile ovunque, anche on air, dal 19 aprile 2019, questo orecchiabile brano è stato scritto dal cantante e polistrumentista di Sassuolo, con la collaborazione di Davide Simonetta, Andrea Bonomo, Giulia Anania e Luca Chiaravalli.

Per quel che concerne il significato, qui il cantautore classe ’72 canta momenti importanti ai quali diverse generazioni hanno assistito, ma anche pezzetti di vita personale. Sarà l’ennesimo successo radiofonico di Filippo? Di certo i numerosissimi fan di questo grande artista pop, apprezzeranno questa solare e piacevole canzone.

Nek – La Storia Del Mondo testo

Abbiamo visto bandiere

aquiloni e astronavi

abbiamo visto le foto in bianco e nero

l’Italia che vince i mondiali

abbiamo visto le piazze

e noi bambini invecchiare

abbiamo visto le stelle da un marciapiede

cadere e non farci del male

e ne abbiamo viste di occasioni, di orizzonti sopra i muri

prima di dormire dimmi come stai

nei tuoi occhi libri da sfogliare e l’arte di volersi bene

che non hai imparato mai.





Musicisti e ladri d’amore

prigionieri, studenti e signore

è tutto per noi

è tutto per noi

bravi figli di pessimi padri

benedetti nei giorni sbagliati

è tutto per noi

guardandoci a fondo

siamo la storia del mondo

siamo la storia del mondo.

Abbiamo visto la neve

le campane impazzire

abbiamo odiato settembre, il telegiornale

e avere purtroppo ragione

e ne abbiamo viste di stazioni, di valige senza nomi

e di case dove non ritornerai

lunghe estate caldi di cicale e di sere da godere

che non finiresti mai.

Musicisti e ladri d’amore

prigionieri, studenti e signore

è tutto per noi

è tutto per noi

bravi figli di pessimi padri

benedetti nei giorni sbagliati

è tutto per noi

guardandoci a fondo

siamo la storia del mondo

siamo la storia del mondo.





E abbiamo visto tante cose

riesci a ricordarle?

delle nostre facce qualche cosa resterà

e c’è poesia dentro un errore

la bellezza di provare

pacifisti e grandi impostori

invitati che restano fuori

è tutto per noi

è tutto per noi

le ragazze cresciute veloci

e chiunque non conterà mai fino a 10

è tutto per noi

guardandoci attorno

siamo la storia del mondo

siamo la storia del mondo





