Eugenio in via di Gioia – A metà strada: audio e testo della nuova canzone

Gli Eugenio in Via Di Gioia tornano con A metà strada, nuovo singolo rilasciato venerdì 27 novembre 2020 su Virgin Records: leggi il testo della nuova canzone.

Dopo la positiva esperienza a Sanremo Giovano 2020 con il brano Tsunami, nella cui quarta serata fu assegnato al gruppo il premio della critica “Mia Martini”, Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici tornano con questo interessante brano, scritto da Eugenio e Lorenzo, e prodotto dal tedesco Simon Ebener-Holscher, in arte Moglii. Intanto, a poche ore dalla release, i fan dimostrano di apprezzare questo nuovo lavoro della band nata a Torino nel 2012.

Testo A metà strada degli Eugenio in via di Gioia

[1a Strofa]

A metà strada, a metà del mondo

Io mi incanto e tu mi svegli

E ci guardiamo le scarpe

Per non guardarci negli occhi

E siamo simili ma non uguali

Siamo incroci e semafori spenti

Temporali estivi… e portici sommersi

[Rit.]

Come fai?

Come ci riesci?

A farmi stare qui

E a lasciar fuori la malinconia

Dalla mia testa





[2a Strofa]

Vedere le stelle e guardare il passato

Mi fa paura

Il tempo inventato sui nostri polsi

Mi fa paura

E calcola il percorso

Le nostre macchine nel buio

Si incrociano

E si dileguano

[Rit.]

Come fai?

Come ci riesci?

A farmi stare qui

E a lasciar fuori la malinconia

Dalla mia testa

(Come fai?)

(Come ci riesci?)

[Ponte]

Salite e discese

Parole incomplete

Ci nascondiamo, siamo diffidenti

Salite e discese

Parole incomplete

Cambiamo il corso degli eventi

Scriviamo un copione migliore

Per un finale vero

Scriviamo un copione migliore

Per un finale vero





[Rit.]

Come fai?

Come ci riesci?

A farmi stare qui

E a lasciar fuori la malinconia

Come fai?

Come ci riesci?

A farmi stare qui

E a lasciar fuori la malinconia

Dalla mia testa

Come fai?

Come ci riesci?

A lasciar fuori la malinconia

Dalla mia testa

[Outro]

(Come fai?)

(Come ci riesci?)