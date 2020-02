Natti Natasha – Me Estás Matando: audio, video, testo e traduzione

Me Estás Matando è un singolo della cantautrice dominicana Natti Natasha, pubblicato il 20 febbraio 2020 via Pina Records, come secondo anticipo del futuro secondo album in studio, successore di Iluminatti (febbraio 2019).

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale che accompagna la canzone, scritta dall’interprete e prodotta da Andrés Castro, che arriva dopo Despacio (con Myke Towers, Manuel Turizo & Nicky Jam), uscita appena tre giorni prima.

Nel brano, la cantante si rivolge all’uomo che ama, che tuttavia “la sta uccidendo” senza nemmeno sfiorarla con un dito, in quanto la sta facendo soffrire a causa di parole al veleno e soprattutto infedeltà.

[Verso 1]

No, nunca me has golpeado

Nunca me has tirado contra la pared

Pero, salen de tus labios

Palabras hirientes y tú infidelidad

[Coro]

Me estás matando

Sin ponerme encima un solo dedo

Sin darme a beber ningún veneno

Tú me estás rompiendo el corazón

Me estás matando

Sin tirarme contra la ventana

Sin pegarme ni una cachetada

Oye tú, mi amor, me estás matando





[Verso 2]

Si, todo este desvelo

Esperando que llegues y tú no ha’ de llegar

Más tanta indiferencia

Y ocultando algo, en tu celular

[Coro]

Me estás matando

Sin ponerme encima un solo dedo

Sin darme a beber ningún veneno

Tú me estás rompiendo el corazón

Me estás matando

Sin tirarme contra la ventana

Sin pegarme ni una cachetada

Oye tú, mi amor, me estás matando

Entiende por favor, me estás matando





No, non mi hai mai colpito

Non mi hai mai scagliata contro la parete

Ma dalle tue labbra escono

Parole che feriscono e infedeltà





Mi stai uccidendo

Senza mettermi addosso un solo dito

Senza darmi alcun veleno da bere

Mi stai spezzando il cuore

Mi stai uccidendo

Senza lanciarmi dalla finestra

Senza picchiarmi, nemmeno uno schiaffo

Ehi tu, tesoro, mi stai uccidendo

Sì, tutta questa insonnia

Aspettando che arrivi e non arriveri

Più così tanta indifferenza

E nascondendo qualcosa, sul tuo cellulare

Mi stai uccidendo

Senza mettermi addosso un solo dito

Senza darmi alcun veleno da bere

Mi stai spezzando il cuore

Mi stai uccidendo

Senza lanciarmi dalla finestra

Senza picchiarmi, nemmeno uno schiaffo

Ehi tu, tesoro, mi stai uccidendo

Cerca di capire, mi stai uccidendo

