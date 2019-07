Naska ft. Zoda – Tu che ne sai: audio e testo del nuovo brano

Leggi il testo e ascolta Tu che ne sai, singolo di Naska con la collaborazione di Zoda, rilasciato il 12 luglio 2019 via Yalla Movement. Il brano è stato scritto da Diego Caterbetti (Naska), Daniele Sodano (Zoda) & Jacopo Angelo Ettorre e composto da Massimiliano Dagani & Mario Marco Gianclaudio Fracchiolla.

Tu che ne sai testo – Naska & Zoda

Download su: Amazon – iTunes

Tu che ne sai, tu che ne sai

Nella testa di un ragazzo come me cosa c’è

Cosa penso quando vedo che nel frigo c’è niente

Quando mi dico respira Diego, va tutto bene.

Tu che ne sai delle ca**ate che ho detto ai miei

Di quello che ho fatto per non chiedere nulla a loro

Ma se fossi nei tuoi panni so che impazzirei

Mi ubriaco in giro da solo

Mamma è tutto okay

E dimmi tu che ne sai dell’ansia di non sapere

Degli attacchi di panico al freddo fuori e alla neve

Con nulla sopra al tavolo se non gli avanzi del pranzo

E fidati di me te non ne sai un caz*o

Mi dici vedrai, dici vedrai

Non è successo niente, è solo una paranoia

Di essere triste ancora, no, non ne ho voglia

Ma la tua vita felice giuro proprio m’annoia.

Tu che ne sai, tu che ne sai

Nella testa di un ragazzo come me cosa c’è

Cosa penso quando apro il frigo e non c’è niente

Quando mi dico respira Diego, va tutto bene

Tu che ne sai, tu che ne sai

Quello che si prova quando ci si sente da soli

E ti chiudi in camera senza uscire fuori

Poi per mesi vedi grigio e non distingui i colori





[Zoda]

Tu che ne sai del passato mio

Di tutte quelle volte che io ho parlato con Dio

Senza mai trovare niente come quando aprivo il frigo

Mi frega di niente tanto ora l’ho riempito

E lo sai che

Beviamo bene come Bender

Mentre fumiamo sopra il marciapiede come in Neverland

Me e te

Se ci vedi bene non ci vedi bene

Si è abbassato il sole bro, chiudi le tende e

[Zoda]

Mi dici vedrai

Non è successo niente, è solo una paranoia

Di essere triste ancora no non ne ho voglia

Ma la tua vita felice giuro proprio m’annoia

Tu che ne sai, tu che ne sai

Nella testa di un ragazzo come me cosa c’è

Cosa penso quando apro il frigo e non c’è niente

Quando mi dico respira Diego, va tutto bene

Tu che ne sai, tu che ne sai

Quello che si prova quando ci si sente da soli

E ti chiudi in camera senza uscire fuori

Poi per mesi vedi grigio e non distingui i colori

[Zoda]

Non dirmi che sono insensibile

Ogni volta che ho dato del bene mi è tornato ogni male possibile

Giornate storte, vuoti da riempire

Ma non penso più al peggio che il meglio deve venire





Tu che ne sai, tu che ne sai

Nella testa di un ragazzo come me cosa c’è

Cosa penso quando apro il frigo e non c’è niente

Quando mi dico respira Diego, va tutto bene

Tu che ne sai, tu che ne sai

Quello che si prova quando ci si sente da soli

E ti chiudi in camera senza uscire fuori

Poi per mesi vedi grigio e non distingui i colori

Tu che ne sai, tu che ne sai

Tu tu che ne sai

Tu che ne sai, tu che ne sai

Tu tu che ne sai





Ascolta su: