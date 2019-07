Maryna – Cumbia Love: audio, testo e traduzione della canzone

Ultimamente sono molti gli Youtuber che iniziano a rilasciare canzoni e anche Maryna realizza il suo sogno: pubblicare un brano tutto suo che ha battezzato Cumbia Love, disponibile ovunque dal 12 luglio 2019 via CDM. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la canzone.

Lei è Marina Valdemoro Maino, una ragazza torinese classe 1991 che ha una grande passione: cantare; sin da bambina sognava di fare questo mestiere ed è finalmente per lei arrivato il momento. Il suo primo brano ufficiale e inedito, è completamente in spagnolo ma comunque molto gradevole. Chissà se questo sia solo l’inizio di una carriera nel mondo della musica e che questo sia solo il primo tassello di un futuro disco.

Maryna – Cumbia Love testo e traduzione

Maryna

Hey, hey

Esta noche vamos a estar cerca como playa y mar

Yo me dejaré llevar

Stasera saremo vicini come la spiaggia e il mare

Mi lascerò andare

Ahah

Cómo un baile pasional

una cumbia especial

voy a hablarte a media voz (shhh)

Come una danza passionale

una cumbia speciale

Ti parlerò a bassa voce (shhh)

Porque te digo que te quiero pero si te vas no te espero

solo quiero jugar a no pensarte más

Perché ti dico che ti amo ma se te ne vai non ti aspetto

voglio solo giocare a non pensare di più

y baby dime que

dime que tenemos que hacer

si este amor nos va a enloquecer

pa’ lante y pa’ tras

seguimos bailando

esta cumbia love

dime que tenemos que hacer

si este amor nos va a enloquecer

pa’ lante y pa’ tras

seguimos bailando

esta cumbia love

e baby, dimmi

dimmi tu cosa dobbiamo fare

se questo amore ci farà impazzire

avanti e indietro

continuiamo a ballare

questa cumbia love

dimmi tu cosa dobbiamo fare

se questo amore ci farà impazzire

avanti e indietro

continuiamo a ballare

questa cumbia love

baila baila bailando

baila baila bailando

baila baila bailando

Balla, balla, ballando

El aroma de tu piel

voy a hablarte a media voz

esta noche es especial

porque como tú no hay dos

aunque se que es difícil seguir así

cuando yo te digo no tú me dices sí

il profumo della tua pelle

Ti parlerò a bassa voce

questa è una serata speciale

perché come te non ce ne sono altri

anche se so che è difficile andare avanti così

Quando ti dico di no, tu dimmi di si

y vamos pa’ arriba y vamos pa’ abajo

seguimos los dos inventando pasos

me dices te “quiero” pero ya lo sé

nuestra cumbia love va a doler esta vez

e andiamo su e giù

entrambi continuiamo a inventare passi

Mi dici “ti amo” ma lo so

ma nostra Cumbia farà male stavolta





y baby dime que

e baby, dimmi

dime que tenemos que hacer

si este amor nos va a enloquecer

palante y patras seguimos

bailando esta cumbia love

dimmi tu cosa dobbiamo fare

se questo amore ci farà impazzire

avanti e indietro

continuiamo a ballare

questa cumbia love

dime que tenemos que hacer

si este amor nos va a enloquecer

palante y patras seguimos

bailando esta cumbia love

dimmi tu cosa dobbiamo fare

se questo amore ci farà impazzire

avanti e indietro

continuiamo a ballare

questa cumbia love

baila baila bailando

baila baila bailando

baila baila bailando

te digo

que te quiero

pero si te vas

no te espero

solo quiero jugar

a no pensarte más

Ti dico

Che ti amo

ma te ne vai

Non ti aspetto

Voglio solo giocare

non pensare di più

porque te digo

que te quiero

pero si te vas

no te espero

solo quiero jugar

a no pensarte más

perché ti dico

Che ti amo

ma te ne vai

Non ti aspetto

Voglio solo giocare

non pensare di più

y baby dime que

e baby, dimmi





dime que tenemos que hacer (que tenemos que hacer)

si este amor nos va a enloquecer (nos va a enloquecer baby)

palante y patras seguimos (nos va a enloquecer)

bailando esta cumbia love

dime que tenemos que hacer (que tenemos que hacer)

si este amor nos va a enloquecer (nos va a enloquecer baby)

palante y patras seguimos (nos va a enloquecer)

bailando esta cumbia love

dimmi cosa dobbiamo fare (cosa dobbiamo fare)

Se questo amore ci farà impazzire (ci farà impazzire)

avanti e indietro continuiamo (ci farà impazzire)

a ballare questa cumbia love

baila baila bailando

baila baila bailando

(esta cumbia love esta cumbia love)

baila baila bailando

esta cumbia love

(nuestra cumbia love)

baila baila bailando

(nuestra cumbia love)

baila baila bailando

(nuestra cumbia love)

baila baila bailando

y baby dime que





Ascolta su: