Geolier – Na Catena: audio e testo anche della versione remix con Roshelle

Na Catena è una canzone del rapper Geolier, disponibile anche in una seconda versione con la collaborazione di Roshelle, entrambe racchiuse in Emanuele (Marchio Registrato), repack dell’album Emanuele, pubblicato il 10 luglio 2020.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta entrambe le versioni di questo bel brano, scritto dall’interprete e prodotto da Dat Boi Dee. Trattandosi di una canzone piuttosto romantica, qui la “catena” è metafora di robustezza, perché il sentimento che il protagonista prova nei confronti di una ragazza, è veramente fortissimo.

La nuova versione di questo pezzo, propone invece una strofa scritta e interpretata dalla cantautrice e rapper di Lodi, Rossella Discolo, alias Roshelle, che sentiamo in una inedita versione in dialetto partenopeo. L’artista classe 1995 ha affermato di essersi ispirata dall’inaspettata forza che ha avuto nel porre fine a una relazione malsana, che percepiva come claustrofobica.

Testo Capo – Geolier

[Intro]

Nana-nana

[1a Strofa]

E m’arricord ‘a prima vot (‘a prima vot)

Parev bell ma era ‘a mort (ma era ‘a mort)

Lloco so’ fredd, te fann mal (mal)

Però già saje ca nun teng colp

E pierd ‘o tiempo si te ‘mparo ‘a vita

Tu vuò ben ma t’hanno tradit

Te desse tutt”e cose tranne ‘o male

Sapesse ca c”o tiempo tu t’accediss

Nun ce stesse niente ccà mmiezzo

Nun stesse ‘stu bene

Si l’ammor stesse a t’e part

Pecché nu cumpagn lloco te tradisce pe’ sorde

E l’amicizia se l’ha jucata

‘O ssaje ca c”o tiempo te guardo

E m’accorgo ca lloco nisciuno assumiglia e sî rara

Si, pecché l’ammor è comme a na pistol

Può accidere ‘a gente cà si ven usat

Nun tengo nient ma teng chell ca tu e semp cercat

Pecché ‘nt”o nient truove ‘t”e cose

E chell ca teng n’è’ maje pruvat

[Pre-Rit.]

T”o giuro ca te voglio ben (ben)

E scus si mo nun se ver (nun se ver)

T”o giuro ca chello che provo

È fort assaje comme na catena

[Rit.]

T”o giuro ca te voglio ben (ben)

E scus si mo nun se ver

T”o giuro ca chello che provo

È fort assaje e t”o giuro che è over

T”o giuro ca te voglio ben (ben)

E scus si mo nun se ver

T”o giuro ca chello che provo

È fort assaje e t”o giuro che è over

[2a Strofa]

Mo n’ata lacrima t’affog (t’affog)

Cu’tté vicin perd ‘o suonn (‘o suonn)

Penzo ca chesto nun è ‘o ben (ben)

Secondo me è na punizion (punizion)

Metter ritt ‘e cos stort (stort)

Miette ‘e ragion rint ‘e colp

A me nisciun ca m’aspett (m’aspett)

Pur si sto sfidanno ‘a sort

Miette ‘e cose ca t’agg ditto

‘nt”o post ca saje sulu tu

‘Sta vita c cagna c”o tiempo

‘O ssaje simm divers

E mo tu nun t’arricuorde cchiù

Si scriv t’ chell ca mo teng arint

Tu nun fusse in grado ‘e te sentere meglio

Si songo sbagliato e t dongo t”e cos

Primma ca me stenneno rint”a ‘stu legno

[2a Strofa: Roshelle] (Nota: questa è la versione nuova presente nell’album Emanuele (Marchio registrato), che va a sostituirsi alla seconda strofa sopra)

‘O friddo ‘ncuollo, ‘o mare è nire sì

M’hê affunnat, che ce vò pe saglì

Mo ca je me sento forte putesse sparì

Forse forse, chianu chianu, nun penzà ‘e murì

Eh eh eh eh

Chello che è stato è stato

Chiammamolo passato

Affianco a mmé tu t’hê annullato

Je nun songo na guagliona ca

S’arricorda ‘o male, sulo ‘o bene

Ma cu’tté è sempe stata na galera

Me scorre freedom pe’ dint”e vene





[Pre-Rit.]

T”o giuro ca te voglio bbene

E scusa si mo nun se vede

T”o giuro ca chello che provo

È forte assaje comme na catena

[Rit.]

T”o giuro ca te voglio bbene

E scusa si mo nun se vede

T”o giuro ca chello che provo

È forte assaje e t”o giuro che è overo

T”o giuro ca te voglio bbene

E scusa si mo nun se vede

T”o giuro ca chello che provo

È forte assaje e t”o giuro che è overo





La traduzione di Na Catena

[1a Strofa]

E mi ricordo la prima volta

Sembrava bella ma era la morte

Lì sono freddi lo sai che ti fanno male

Però già sai che non ho colpe

E perdo tempo se ti insegno la vita

Tu vuoi bene ma ti hanno tradito

Ti darei tutto tranne il male

Sapessi che col tempo tu ti uccidessi

Non ci starebbe niente qua in mezzo

Non ci sarebbe questo bene

Se l’amore esistesse da tutte le parti

Perché un amico ti tradisce

Per soldi e l’amicizia l’è giocata

Lo sai che col tempo ti guardo

E mi accorgo che lì nessuno ti assomiglia e sei rara

Sì, perché l’amore è come una pistola

Può uccidere la gente qui se viene usata

Non ho niente ma ho quello che tu hai sempre cercato

Perché nel niente trovi tutto

E quello che ho non l’hai mai provato

[Pre-Rit.]

Ti giuro che ti voglio bene

E scusa se non si vede

Ti giuro che quello che provo

È fortissimo come una catena

[Rit.]

Ti giuro che ti voglio bene

E scusa se non si vede

Ti giuro che quello che provo

È fortissimo e ti giuro che è vero

Ti giuro che ti voglio bene

E scusa se non si vede

Ti giuro che quello che provo

È fortissimo e ti giuro che è vero





[2a Strofa]

Ora un’altra lacrima ti affoga

Con te vicino perdo il sonno

Penso che questo non è il bene

Secondo me è una punizione

Raddrizzare le cose storte

Metti le ragioni nelle colpe

A me nessuno che mi aspetta

Pure se sto sfidando la sorte

Metti le cose che ti ho detto

Nel posto che conosci solo tu

Questa vita ci cambia col tempo

Lo sai siamo diversi

E ora tu non ti ricordi più

Se scrivo tutto quello che ho dentro

Tu non saresti in grado di sentirti meglio

Se sono sbagliato e ti do tutto

Prima che mi stendono dentro a questo legno

[2a Strofa: Roshelle] (Nota: questa è la versione nuova presente nell’album Emanuele (Marchio registrato), che va a sostituirsi alla seconda strofa sopra)

Il freddo addosso, il mare è nero sì

Mi hai affondato, che ci vuole per salire

Adesso che mi sento forte potrei sparire

Forse forse piano piano non pensare di morire

Eh eh eh eh

Quel che è stato è stato

Chiamiamolo passato

Affianco a me, tu ti sei annullato

Io non sono una ragazza che

Si ricorda il male, solo il bene

Ma con te è sempre stata una galera

Mi scorre libertà nelle vene

[Pre-Rit.]

Ti giuro che ti voglio bene

E scusa se non si vede

Ti giuro che quello che provo

È fortissimo come una catena

[Rit.]

Ti giuro che ti voglio bene

E scusa se non si vede

Ti giuro che quello che provo

È fortissimo e ti giuro che è vero

Ti giuro che ti voglio bene

E scusa se non si vede

Ti giuro che quello che provo

È fortissimo e ti giuro che è vero

