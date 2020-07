Kiko El Crazy – La Popi: leggi il testo e la traduzione della contagiosa canzone

Leggi il testo, la traduzione in italiano e il significato di La Popi, singolo del dominicano José Alberto Rojas Peralta, alias Kiko El Crazy, rilasciato il 15 aprile 2020 per Nabru Records.

Guarda il video che accompagna questa contagiosa, allegra e spensierata canzone, scritta a quattro mani con Tito Flow e prodotta da Nico Clínico.

Considerato ad oggi uno dei maggiori esponenti del genere urbano, insieme a Daddy Yankee, come del resto del reggaeton domenicano, Kiko ha nel corso degli anni sfruttato il suo talento per trasmettere messaggi positivi e per far ballare tutti. Nato nella città di Tamboril, a Santiago de los Caballeros, nella Repubblica Dominicana, José ha iniziato il suo viaggio nella musica a 10 anni, imparando a suonare alcuni strumenti e a 12 anni ha deciso di suonare la chitarra, con la motivazione di emergere al fine di aiutare la famiglia. Alla fine ha scelto come generi a lui consoni, il rap, l’urban e il reggaeton. Il suo stile e la sua personalità lo hanno portato ad essere considerato un pazzo del mondo della musica, oltre che uno degli artisti più importanti nella Repubblica Dominicana. Ma Kiko non è celebre solo come cantante, in quanto in carriera è anche riuscito a distinguersi come autore per altri cantanti. Per questo motivo viene anche considerato uno dei più importanti compositori, oltre che artisti, dell’ultimo decennio.

La Popi testo Kiko El Crazy

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Nico

¡Qué popada!

Jaja

[Coro]

Yo estoy enamorado de una popi

Cuando ella me llama me dice papi

Con ella siempre yo la paso funny

Aunque siempre ‘toy caliente con su mami

Es que estoy enamorado de una popi

Cuando ella me llama me dice papi

Con ella siempre yo la paso funny

Aunque siempre ‘toy caliente con su mami

[Pos-Coro]

Y es que estoy enamorado de una

Popi, popi, popi, popi, popi, popi

Cuando ella me llama me dice papi

Papi, papi, papi, papi, papi

‘Toy-‘Toy-‘Toy enamorado de una popi

Popi, popi, popi, popi, popi

Cuando ella me llama me dice papi

Papi, papi, papi, papi, papi (‘Toy-‘Toy)

[Verso 1]

Ella me dice: “Dale, chiky, te ‘toy esperando

Baja pa’ mi casa que mami ‘tá en casa de campo”

Con ella to’ seguro, nunca adivinando

Literal, bebé tu ‘tá abusando

[Refrán]

Confía que vamos a lograrlo

Que este fin de semana no’ desconectamos (Prrr)

Tengo la marea que vamos activarnos

Y-y-y vamo’ armar un corito sano

Confía que vamos a lograrlo

Que este fin de semana nos desconectamos (Prrr)

Tengo la marea que vamos activarnos

Y vamo’ armar un corito sano

[Puente]

Osea

Qué e’ lo que tú

Qué e’ lo, qué e’ lo que tú monta

Qué e’ lo que tú

Qué e’ lo, qué e’ lo que

Osea

Qué e’ lo que tú

Qué e’ lo, qué e’ lo que tú monta

Qué e’ lo que tú

Qué e’ lo, qué e’ lo que to mon-

[Coro]

Yo estoy enamorado de una popi

Cuando ella me llama me dice papi

Con ella siempre yo la paso funny

Aunque siempre ‘toy caliente con su mami

Es que estoy enamorado de una popi

Cuando ella me llama me dice papi

Con ella siempre yo la paso funny

Aunque siempre ‘toy caliente con su mami

[Post-Coro]

Y es que estoy enamorado de una

Popi, popi, popi, popi, popi, popi

Cuando ella me llama me dice papi

Papi, papi, papi, papi, papi

‘Toy-‘Toy-‘Toy enamorado de una popi

Popi, popi, popi, popi, popi

Cuando ella me llama me dice papi

Papi, papi, papi, papi, papi (‘Toy-‘Toy)

[Verso 2]

Yo estoy enamora’o, en la cara se me ve

Gané la lotería, má’ con lo buena que te ve’

Me gustaría ser una greca pa’ colarte el café

Ya pa’ seguir samándote!

[Refrán]

Confía que vamos a lograrlo

Que este fin de semana no’ desconectamos (Prrr)

Tengo la marea que vamos activarnos

Y-y-y vamo’ armar un corito sano

Confía que vamos a lograrlo

Que este fin de semana nos desconectamos (Prrr)

Tengo la marea que vamos activarnos

Y vamo’ armar un corito sano

[Puente]

Osea

Qué e’ lo que tú

Qué e’ lo, qué e’ lo que tú monta

Qué e’ lo que tú

Qué e’ lo, qué e’ lo que

Osea

Qué e’ lo que tú

Qué e’ lo, qué e’ lo que tú monta

Qué e’ lo que tú

Qué e’ lo, qué e’ lo que to mon-

[Coro]

Yo estoy enamorado de una popi

Cuando ella me llama me dice papi

Con ella siempre yo la paso funny

Aunque siempre ‘toy caliente con su mami

Es que estoy enamorado de una popi

Cuando ella me llama me dice papi

Con ella siempre yo la paso funny

Aunque siempre ‘toy caliente con su mami

[Post-Coro]

Y es que estoy enamorado de una

Popi, popi, popi, popi, popi, popi

Cuando ella me llama me dice papi

Papi, papi, papi, papi, papi

‘Toy-‘Toy-‘Toy enamorado de una popi

Popi, popi, popi, popi, popi

Cuando ella me llama me dice papi

Papi, papi, papi, papi, papi (‘Toy-‘Toy)





[Outro]

Jajajaja

Twenty twenty, you know what I’m saying

Nico

Qué pámpara

Tito Flow

I’m clínicamente clínico, donde Nico

Que bajamo’ en popiteo

Jajajajaja





Traduzione

[Intro]

Nico

Che poppada

haha

[Ritornello]

Mi sono innamorato di un popi

Quando lei mi chiama mi dice papi

Con lei mi diverto sempre

Anche se sono sempre caliente con sua mamma

E’ che sono innamorato di una popi

Quando lei mi chiama mi dice papi

Con lei mi diverto sempre

Anche se sono sempre caliente con sua mamma

[Post-Ritornello]

Ed è ne sono innamorato di una

Popi, popi, popi, popi, popi, popi

Quando lei mi chiama mi dice papi

Papi, papi, papi, papi, papi

Sono innamorato di una popi

Popi, popi, popi, popi, popi

Quando lei mi chiama mi dice papi

Papi, papi, papi, papi, papi (sono, sono)

[1a Strofa]

Mi dice: “Dai, chiky, ti sto aspettando

Vieni a casa mia che la mamma è nella casa di campagna”

Con lei e tutto certo, non si tira a indovinare

Nel vero senso della parola, piccola, tu stai esagerando

[Refrán]

Confida nel fatto che ce la faremo

Che questo fine settimana ci lasceremo andare (Prrr)

Ho la marea che si sta alzando

Scateniamo un bel ritornello

Confida nel fatto che ce la faremo

Che questo fine settimana ci lasceremo andare (Prrr)

Ho la marea che si sta alzando

Scateniamo un bel ritornello

[Ponte]

Cioè

Cosa

Cosa, cosa monti

Cosa

Cosa , cosa monti

Cosa

Cosa

Cosa, cosa monti

Cosa

Cosa , cosa mon-

[Ritornello]

Mi sono innamorato di un popi

Quando lei mi chiama mi dice papi

Con lei mi diverto sempre

Anche se sono sempre caliente con sua mamma

E’ che sono innamorato di una popi

Quando lei mi chiama mi dice papi

Con lei mi diverto sempre

Anche se sono sempre caliente con sua mamma

[Post-Ritornello]

Ed è ne sono innamorato di una

Popi, popi, popi, popi, popi, popi

Quando lei mi chiama mi dice papi

Papi, papi, papi, papi, papi

Sono innamorato di una popi

Popi, popi, popi, popi, popi

Quando lei mi chiama mi dice papi

Papi, papi, papi, papi, papi (sono, sono)





[2a Strofa]

Sono innamorato, mi si vede in faccia

Ho vinto alla lotteria, più la tua bellezza che vedo

Vorrei essere una greca per scolarti nel caffè

Già per continuare a tirarti fuori!

[Refrán]

Confida nel fatto che ce la faremo

Che questo fine settimana ci lasceremo andare (Prrr)

Ho la marea che si sta alzando

Scateniamo un bel ritornello

Confida nel fatto che ce la faremo

Che questo fine settimana ci lasceremo andare (Prrr)

Ho la marea che si sta alzando

Scateniamo un bel ritornello

[Ponte]

Cioè

Cosa

Cosa, cosa monti

Cosa

Cosa , cosa monti

Cosa

Cosa

Cosa, cosa monti

Cosa

Cosa , cosa mon-

[Ritornello]

Mi sono innamorato di un popi

Quando lei mi chiama mi dice papi

Con lei mi diverto sempre

Anche se sono sempre caliente con sua mamma

E’ che sono innamorato di una popi

Quando lei mi chiama mi dice papi

Con lei mi diverto sempre

Anche se sono sempre caliente con sua mamma

[Post-Ritornello]

Ed è ne sono innamorato di una

Popi, popi, popi, popi, popi, popi

Quando lei mi chiama mi dice papi

Papi, papi, papi, papi, papi

Sono innamorato di una popi

Popi, popi, popi, popi, popi

Quando lei mi chiama mi dice papi

Papi, papi, papi, papi, papi (sono, sono)

[Outro]

LOL

Venti venti, sai cosa sto dicendo

nico

Che pámpara

Tito Flow

Sono clinicamente clinico, dov’è Nico

Que scendiamo a popiteo

Hahaha

Popi Significato: che vuol dire questa parola?

Questo termine indica un ragazzo o una ragazza veramente molto carina o brava, come le donne presenti nel filmato sottostante.

Il video di La Popi