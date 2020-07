Paul Kalkbrenner – Parachute: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Il musicista e produttore tedesco Paul Kalkbrenner vi presenta il nuovo singolo Parachute, rilasciato il 24 luglio 2020 su B1 Recordings: leggi il testo, la traduzione in italiano.

Ascolta la nuova e gradevole canzone, prima release ufficiale del 2020 dell’artista berlinese classe 1977, completamente differente dalle 5 track racchiuse nell’EP “Speak Up” uscito lo scorso 5 giugno.

Testo Parachute di Paul Kalkbrenner

Download su: Amazon – iTunes

With the wind blowing in your face

And the world below

Free falling back to earth

Like leafs of gold

When you’re reaching out for love

And it’s getting cold

Free falling back to earth

Like flakes of snow

Oh, I will be your parachute

I’ll always cover you

And we’ll rise above the darkest skies

I know you guide us through

When we have all the things we’ve fallen for

I’d rather fly with you

Oh, I will be your parachute

I’ll always, I’ll always cover you

So you thought that you would jump

To see what I would do

Free falling back to earth

I’ll follow you

See you walking down the path

Of me I never knew

Ascend to beautiful life

Of all that’s true

Oh, I will be your parachute

I’ll always cover you

And we’ll rise above the darkest skies

I know you guide us through

When we have all the things we’ve fallen for

I’ll rather fly with you

Oh, I will be your parachute

I’ll always, I’ll always cover you





I’ll always cover you





Parachute Traduzione

Con il vento che soffia in faccia

E il mondo sotto

Caduta libera sulla terra

Come foglie d’oro

Quando stai cercando l’amore

E fa freddo

Caduta libera sulla terra

Come fiocchi di neve

Oh, sarò il tuo paracadute

Ti coprirò sempre

E ci eleveremo al di sopra dei cieli più bui

So che ci guiderai

Quando avremo tutte le cose di cui ci siamo innamorati

Preferirei volare con te

Oh, sarò il tuo paracadute

Sempre, ti coprirò sempre





Quindi pensavi di saltare

Per vedere cosa avrei fatto

Caduta libera sulla terra

Ti seguirò

Ti vedo camminare lungo il sentiero

Di me che non ho mai conosciuto

Sali sulla bella vita

Di tutto ciò che è vero

Oh, sarò il tuo paracadute

Ti coprirò sempre

E ci eleveremo al di sopra dei cieli più bui

So che ci guiderai

Quando avremo tutte le cose di cui ci siamo innamorati

Preferirò volare con te

Oh, sarò il tuo paracadute

Sempre, ti coprirò sempre

Ti coprirò sempre

Ascolta su: