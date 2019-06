Myke Towers & Farruko – Si Se Da: video ufficiale, testo e traduzione

Il testo e la traduzione in italiano di Si Se Da, singolo del portoricano Myke Towers con la collaborazione del connazionale Farruko (l’artista di Calma Remix), pubblicato il 26 febbraio 2019. Ascolta e guarda il video della canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da Alberto Lozada Algarin, in arte Montana The Producer.

Il visualizzatissimo video ufficiale di questo interessante brano, out per Casablanca Records & One World Music, è stato diretto da Christian Suau.

Visto il successo nell’America latina, successivamente è stato rilasciato il remix di Alex A. Serrano Olivencia, meglio conosciuto come Galante “El Emperador”.

Si Se Da testo Myke Towers & Farruko

[Intro: Myke Towers]

(Tú sabe’ a lo que vamo’

Cuando tú y yo nos juntamo’, baby)

[Pre-Coro: Myke Towers]

Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da

Entraba a las discoteca’ sin tener la edad, uh-yeh

Traigan las botella’ que ella quiere celebrar, celebrar

Si pasa un mal rato, enrola uno y se le va

[Coro: Farruko]

Eso le da, cuando está en la soledad

Se castiga sin piedad, tú te viene’ y te va’

Ella y las amiga’ son una sociedad

Y sabe’ lo que va a pasar con lo mío si se da

[Myke Towers]

Eso le da, cuando está en la soledad

Se castiga sin piedad, tú te viene’ y te va’

Ella y las amiga’ son una sociedad

Y sabe’ lo que va a pasar con lo mío si se da

[Verso 1: Myke Towers]

La ma’i también ‘tá dura, y eso ella lo va a heredar

Estos bobo’ me tiran, después quieren arreglar

La envidian pero saben que no le van a llegar

A mí me da igual lo que ellos quieran alegar

‘Tamos bebiendo Cognac y quemando moñas

En billetes de cien es que ella desenmoña

Las otras bailando a tu la’o parecen momias

Y a mí no se me olvida como yo te comía

Todavía eres mía

Eso era, ¿cuáles son tus fantasías?

Y yo sin pensarlo, baby, te lo hacía

Yo te doy lo que tú exijas

La champaña está fría

Oye, si tú la deja’, ella sola la vacía

[Puente: Myke Towers]

Yo te doy lo que tú pida’

Pero no te me aproveches, en una semana, la vi como ocho vece’

¿Dónde quieres que te escriba?

Por el Instagram o iMessage, frente a la gente no dejo que me bese’

Yo te doy lo que tú pida’

Pero no te me aproveches, en una semana, la vi como ocho vece’

¿Dónde quieres que te escriba?

Por el Instagram o iMessage, frente a la gente no dejo que me bese’

[Coro: Farruko]

Eso le da, cuando está en la soledad

Se castiga sin piedad, tú te viene’ y te va’

Ella y las amiga’ son una sociedad

Y sabe’ lo que va a pasar con lo mío si se da

[Myke Towers]

Eso le da, cuando está en la soledad

Se castiga sin piedad, tú te viene’ y te va’

Ella y las amiga’ son una sociedad

Y sabe’ lo que va a pasar con lo mío si se da

[Verso 2: Farruko]

(Yah-yah-yah, ¡Farru!)

Y si se da, baby, te sacaste la loto

Porque ando con par de peso’ y hoy contigo los exploto’ (Pa)

Dile a tu amiga que dejé de estar grabando

Que no sea peliculera y deje ‘e estar tirando foto

Que andamo’ rulay, pide que hay

Aquí tengo par de moña’ y el Blue me lo bajo straight

La galla anda activa, yo también activo

Yo ‘toy loco ‘e pillarla y de guayarle el estribo

A ver si como ronca se menea la abusadora

Estoy que la secuestro y me la llevo de aquí ahora

[Puente: Farruko]

A ver si e’ verda’ que ella está pa’ mi

O se pegó a chapiar al VIP

Y no caliente’ la comida si no te la va’ a comer

Ya tú no ere’ una nena, baby, tú ere’ una mujer

Sabe’ que si me pego te tiene’ que ir a to’a

(Dime, háblame claro, si se da nos vamo’ a to’a)

[Pre-Coro: Farruko, (Myke Towers)]

(Young Kingz, baby)

Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da

Entraba a las discoteca’ sin tener la edad, uh-yeh

Traigan las botella’ que ella quiere celebrar, celebrar

Si pasa un mal rato, enrola uno y se le va

[Coro: Myke Towers]

Eso le da, cuando está en la soledad

Se castiga sin piedad, tú te viene’ y te va’

Ella y las amiga’ son una sociedad

Y sabe’ lo que va a pasar con lo mío si se da





[Farruko]

Eso le da, cuando está en la soledad

Se castiga sin piedad, tú te viene’ y te va’

Ella y las amiga’ son una sociedad

Y sabe’ lo que va a pasar con lo mío si se da

[Outro]

Tú sabe’ a lo que vamo’

Cuando tú y yo nos juntamo’, baby (Yah-yah-yah)

Farru, Lanzai

Young Kingz, Myke Towers

Myke Towers, baby

Junto a Montana The Producer

Y Los Illusions

Young Kingz, baby

Dímelo, Sharo Towers

Casa Blanca Records

Carbon Fiber Music

One World

¿Como?

Gangalee





Farruko Si Se Da traduzione

[Myke Towers]

(Sai cosa facciamo

Quando io e te ci incontriamo, baby)

[Myke Towers]

Dice che non fuma, ma se io accendo, lei dà, lei dà

Entrava nei locali notturni senza avere l’età adatta, uh-yeh

Porta le bottiglie che lei vuole festeggiare, festeggiare

Se passa un brutto periodo, ne rullo una e andrà via

[Farruko]

Questo le viene dato, quando si sente sola

Viene castigata senza pietà, tu vieni e vai

Lei e le amiche sono una società

E sai cosa succederà al mio se si concede

[Myke Towers]

Questo le viene dato, quando si sente sola

Viene castigata senza pietà, tu vieni e vai

Lei e le amiche sono una società

E sai cosa succederà al mio se si concede

[Myke Towers]

Inoltre la madre è dura e questo lei lo erediterà

Questi imbecilli mi colpiscono, poi vogliono sistemare la faccenda

La invidiano ma sanno che non la raggiungeranno

A me non importa cosa vogliono dire

Stiamo bevendo cognac e bruciando moñas

In banconote da cento è che lei si scompone

Le altre che ballano accanto a te sembrano mummie

E non dimentico come ti ho divorata

Sei ancora mia

E’ stato, quali sono le tue fantasie?

E senza esitazione, baby, l’ho fatto a te

Ti do quello che chiedi

Lo champagne è freddo

Ehi, se lo lasci, se lo beve tutto da sola

[Myke Towers]

Ti do quello che chiedi

Ma non ti approfittare di me, in una settimana, l’ho vista circa otto volte

Dove vuoi che ti scriva?

Su Instagram o iMessage, di fronte alla gente non ti permetto di baciarmi

Ti do quello che chiedi

Ma non ti approfittare di me, in una settimana, l’ho vista circa otto volte

Dove vuoi che ti scriva?

Su Instagram o iMessage, di fronte alla gente non ti permetto di baciarmi





[Farruko]

Questo le viene dato, quando si sente sola

Viene castigata senza pietà, tu vieni e vai

Lei e le amiche sono una società

E sai cosa succederà al mio se si concede

[Myke Towers]

Questo le viene dato, quando si sente sola

Viene castigata senza pietà, tu vieni e vai

Lei e le amiche sono una società

E sai cosa succederà al mio se si concede

[Farruko]

(Yah-yah-yah, Farru!)

E se succede, piccola, hai vinto al lotto

Perché vado in giro con un paio di pesos e oggi li spendo con te

Dì alle tue amiche che ho smesso di registrare

Non è un film e facciamo foto

Quel continuiamo a rilassarci, lei vuole

Qui ho un paio di moñas e il blu me lo tiro direttamente

La focosa è attiva, sono attivo anch’io

Sono pazzo la prendo e ci do dentro

Vediamo se come russa si tocca quella molestatrice

Penso che la sequestro e me la porto via da qui subito

[Farruko]

Vediamo se è vero che lei è qui per me

O se ci sta provando con qualche VIP

E non scaldare il cibo se non hai intenzione di mangiarlo

Non sei una bambina, piccola, sei una donna

Sai che se mi colpisci devi andare fino in fondo

(Dimmi, parlami chiaramente, se succede ci diamo dentro)

[Farruko, (Myke Towers)]

(Young Kingz, baby)

Dice che non fuma, ma se io accendo, lei dà, lei dà

Entrava nei locali notturni senza avere l’età adatta, uh-yeh

Porta le bottiglie che lei vuole festeggiare, festeggiare

Se passa un brutto periodo, ne rullo una e andrà via

[Myke Towers]

Questo le viene dato, quando si sente sola

Viene castigata senza pietà, tu vieni e vai

Lei e le amiche sono una società

E sai cosa succederà al mio se si concede

[Farruko]

Questo le viene dato, quando si sente sola

Viene castigata senza pietà, tu vieni e vai

Lei e le amiche sono una società

E sai cosa succederà al mio se si concede

