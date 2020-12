Nayt & 3D nel nuovo singolo Musica Ovunque (testo)

Musica Ovunque è il secondo singolo estratto da Mood, quinto album in studio del rapper Nayt, disponibile ovunque dal 4 dicembre 2020, a oltre un anno e mezzo dall’ultima fatica discografica Raptus 3.

Anticipato da Grazie Prego Scusa, nel progetto sono racchiuse un totale di tredici tracce, una delle quali incisa insieme a MezzoSangue, unico ospite in questo lavoro, che si costruisce su due stati d’animo rappresentati dai colori rosso e blu, irruenza e riflessione, apollineo e dionisiaco che si intrecciano raggiungendo un equilibrio che è simbolo di una rinascita.

E la canzone in oggetto (leggi il testo), scritta dallo stesso William Mezzanotte e prodotta da Davide D’Onofrio, aka 3D, è la più rappresentativa dell’album, in quanto nel singolo l’artista romano classe 1994, passa dal rosso al blu, “prima parlando di cosa vedo e dopo spiegando la mia prospettiva approfondendo chi sono e chi sono stato” ha spiegato il rapper.

Testo Musica Ovunque, Nayt

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

Mood

Yeah

Eheheheh

3D, baby

Corro dalla mer*a che ho visto

Farò roba eterna, è un abisso

Rappo come ca**o mi pare, ti paro autistico?

‘Sti artisti? Ne parli e non li ho mai visti, Cristo

Vedo solo roba trash dal mio iPhone

Mo mi dici che sei fresh, non proprio

Mi parli di cash come un figlio di papà

Bang, bang, poi ritorni povero

Sto ripetendo le ca**ate che dici ai miei amici

Quanto poi ti fotti l’anticipo

Ridiamo come fatti di funghi e radici

Rapper comici come politici, cri

Easy, rappo come avessi una crisi

Tu che cosa ca**o ti ridi?

Se fai lo scemo oggi pare che svolti

Io penso solo a fare musica e soldi, soldi

Quando poi mi parte il raptus sono un pazzo

Vuoi vedere quanto incasso, bro?

Dico, non è mai abbastanza

Senti in pace fin dove mi arriva il ca**o, bro

Io non ho nessun messaggio eico quello che penso fino a che mi internano

La mia dea è la scena, però non lo esterna

Lei mi tiene a cena, servirà il mio sperm—

Okay





Lei lo vuole ancora quando vado forte

La mia gente vola, i fan sono impazziti

La scena ingoia questi rapper falliti figli di puta

Sono la metà meno la metà di me uguale a zero

Come scusa? Non li sento nemmeno, metto il divieto

Da quanto ho scoperto che ho due gambe corro

Mi chiedo, come mi siedo?

Quando mi vogliono zitto, io grido come all’inferno

Mi sto fo**endo la vita, ma come mi fermo?

Sento solo musica usa e getta

Fai una storia, dopo una diretta

Ragazzini scemi sopra Tik Tok

Campi per due mesi, poi fai un big flop

Rara in prima posizione, una bella canzone

Nayt è il peggiore, chi dice il contrario ha ragione, MOOD

Quando ho cominciato non avevo pensieri

Oddio, quante cose di me

Oddio

Bussano alla porta e chiedi sempre chi è

Io che dentro casa avevo solo i problemi

Quante cose di me

Ok





Scrivo robe diverse dai miei coetanei, vedo chi si perde

Non siamo stelle, siamo solo pezzi sparsi

Tu alla fine fai i miei stessi viaggi

Quando ero povero volevo fare le cose in grande

Mi sono fatto una grande dose e dimenticato le tante cose

A 16 anni stavo in terapia con i problemi di rabbia e non l’ho risolta

Mica ricavo i problemi di mamma

Mi dici: “Calmati”, ma non so come fare

“Viaggia”, però non so dove andare

Ansia, che non ne voglio parlare

Pancia, non risponde più alla fame

Diviso casa con dei rumeni, con africani

Insieme a mia madre, con i miei zii

Eravamo quattro, un monolocale

Ricordo quando ci hanno staccato l’acqua in casa

Per me era un trauma, non lo capivo

Avevo la rabbia e me ne nutrivo sempre

Ho tre fratelli che non conosco, ma non mi frega niente

Non odio più mio padre, mo non me ne frega niente

Tu non mi c’hai mai hai messo contro, ricordo che dicevi:

“L’odio fa male a chi lo prova, non a chi lo riceve”

No, non scambiarmi con chi ero, volevo te, non il cielo

Mi prendo tutto, non chiedo e non ti chiamo più

E se mi chiami, sincero, rispondo fiero, chi sei?

Ti saluto, leggero, e metto giù

Questa roba resta tutto quello che c’è

Quando ho cominciato non avevo pensieri

Oddio, quante cose di me

Oddio, quante cose di te

Bussano alla porta e chiedi sempre: “Chi è?”

Io che dentro casa avevo solo i problemi

Oddio, quante cose di me

Oddio… quante cose

Questa roba resta tutto quello che c’è

Quando ho cominciato non avevo pensieri

Oddio, quante cose di me

Mo… quante cose di te

Bussano alla porta e chiedi sempre: “Chi è?”

Io che dentro casa avevo solo problemi

Oddio, quante cose di me

Oddio