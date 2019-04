Motta – Verranno a chiederti del nostro amore: audio e testo

Il 26 aprile 2019 vedrà la luce Faber Nostrum, album tributo al grande Fabrizio de André contenente 15 canzoni interpretate da artisti vari come i Pinguini Tattici Nucleari, Ex-Otago, Vasco Brondi, Willie Peyote e Motta.

Ad anticipare il rilascio Canzone dell’amore perduto cantato da Colapesce, Inverno interpretato dai Ministri e ora questa “Verranno a chiederti del nostro amore”, disponibile da venerdì 5 aprile 2019.

Fresco vincitore della Targa “Quelli che cantano Fabrizio” per la sua interpretazione del brano presente nell’album, il cantautore pisano Francesco Motta vi presenta ufficialmente la sua versione di questo pezzo, contenuto in “Storia di un impiegato”, sesto album in studio di De André pubblicato il 2 ottobre 1973.

Il brano è stato originariamente scritto da Nicola piovani, Giuseppe Bentivoglio & Fabrizio De André

Verranno a chiederti del nostro amore – Motta – Testo

Quando in anticipo

sul tuo stupore

verranno a chiederti

del nostro amore

a quella gente consumata

nel farsi dar retta

un amore così lungo

tu non darglielo in fretta.

Non spalancare le labbra

ad un ingorgo di parole

le tue labbra così frenate

nelle fantasie dell’amore

dopo l’amore così sicure

a rifugiarsi nei “sempre”

nell’ipocrisia dei “mai”

non sono riuscito a cambiarti

non mi hai cambiato lo sai.





E dietro ai microfoni

porteranno uno specchio

per farti più bella

e pensarmi già vecchio

tu regalagli un trucco

che con me non portavi

e loro si stupiranno

che tu non mi bastavi.

Digli pure che il potere

io l’ho scagliato dalle mani

dove l’amore non era adulto

e ti lasciavo graffi sui seni

per ritornare dopo l’amore

alle carezze dell’amore

era facile ormai.

Non sei riuscita a cambiarmi

non ti ho cambiata lo sai.

Digli che i tuoi occhi

me li han ridati sempre

come fiori regalati a maggio

e restituiti in novembre

i tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro

i tuoi occhi assunti da 3 anni

i tuoi occhi per loro.

Ormai buoni per setacciare spiagge

con la scusa del corallo

o per buttarsi in un cinema

con una pietra al collo

e troppo stanchi per non vergognarsi di confessarlo nei miei

proprio identici ai tuoi

sono riusciti a cambiarci

ci son riusciti lo sai.





Ma senza che gli altri

ne sappiano niente

dimmi senza un programma

dimmi come ci si sente

continuerai ad ammirarti tanto

da volerti portare al dito

farai l’amore per amore

o per avercelo garantito.

Andrai a vivere con Alice

che si fa il whisky distillando fiori

o con un Casanova che ti promette

di presentarti ai genitori

o resterai più semplicemente

dove un attimo vale un altro

senza chiederti come mai

continuerai a farti scegliere

o finalmente sceglierai.





