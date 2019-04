Jonas Brothers – Cool: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Jonas Brothers si sentono Cool nel nuovo singolo, disponibile dappertutto da venerdì 5 aprile 2019 via Republic Records.

In questa allegra, simpatica e positiva canzone prodotta da Zach Skelton & Ryan Tedder dei OneRepublic, che arriva a distanza di un mese da Sucker, i tre fratelli si sentono fighi, si sentono bene come non mai!

Il divertente video ufficiale è stato diretto da Anthony Mandler ed è possibile vederlo direttamente nel loro canale Youtube cliccando sull’immagine.

Jonas Brothers – Cool Traduzione

[Nick]

Mi sento così bene

Dalla testa ai piedi, semplicemente bene

Ogni minima cosa che faccio

Accidenti, mi sento così fico, si

[Nick]

Mi sono svegliato sentendomi come un nuovo James Dean

Mi sistemo i capelli come una scena vecchia scuola

Mi sento ardente come la tarda notte d’estate dello scorso anno (Sì)

Sto lì con te che indossi un vestito rosso

Una regina assassina come una giovane Jane Fonda

E’ una mia impressione o sto semplicemente passando un anno fantastico?

[Nick]

Ultimamente, mi sono sentito così bene (Cool)

Dalla testa ai piedi, semplicemente bene (Cool)

Ogni piccola cosa che faccio (faccio)

Accidenti, mi sento così fico, si

Ci si sente tipo, ooh (Ooh), forse dovrei conservare le mie mosse (Mosse)

Venderle per un dollaro o due (due)

Accidenti, mi sento così cool (Cool)

[Joe]

Devo aver fatto qualcosa di giusto perché tutte queste

Luci siano verdi, amico, sembrano palme

E ogni volta che parte una canzone, riguarda me

Oh, mi sento come Post Malone quando torno a casa

Seduto lì, vincendo come se fosse Game of Thrones

E ora che ce l’abbiamo fatta, quanto è stato complicato l’anno scorso?

[Joe]

Ultimamente, mi sono sentito così cool (Cool)

Dalla testa ai piedi, semplicemente bene (Cool)

Ogni piccola cosa che faccio (faccio)

Accidenti, mi sento così bene

Ci si sente tipo, ooh (Ooh), forse dovrei conservare le mie mosse (Mosse)

Venderle per un dollaro o due (due)

Accidenti, mi sento così cool (Cool)





[Nick]

Mi sono svegliato sentendomi come un nuovo James Dean

Mi sistemo i capelli come una scena vecchia scuola

Quando sarò grande, voglio essere proprio come me

[Jonas Brothers]

Ultimamente, mi sono sentito così cool (Cool)

Dalla testa ai piedi, semplicemente bene (Cool)

Ogni piccola cosa che faccio semplicemente

Accidenti, mi sento così bene

Ci si sente tipo, ooh (Ooh), forse dovrei conservare le mie mosse (Mosse)

Venderle per un dollaro o due (due)

Perchè accidenti, mi sento così cool (Cool)

(Hey, hey hey hey)

Cool

Autori: Casey Smith, Nick Jonas, Kevin Jonas, Joe Jonas, Zach Skelton & Ryan Tedder.

[Nick]

I’m feeling so cool

Top to the bottom, just cool

Every little thing that I do

Damn it, I feel so cool, yeah

[Nick]

Woke up feeling like a new James Dean

I comb my hair like an old school scene

I’m feeling hot like the late night summer of last year (Yeah)

Standing there with a red dress on ya

A Killer Queen like a young Jane Fonda

Is it me or am I just having a good year?

[Nick]

Lately, I’ve been feeling so cool (Cool)

Top to the bottom, just cool (Cool)

Every little thing that I do (Do)

Damn it, I feel so cool

It’s like, ooh (Ooh), maybe I should bottle my moves (Moves)

Sell ’em for a dollar or two (Two)

Damn it, I’m feeling so cool (Cool)

[Joe]

Must’ve done something right ’cause all these

Lights are green, man, they look like palm trees

And every time that a song comes on it’s about me

Oh, I feel like Post Malone when I get home

Sitting there, winning like it’s Game of Thrones

And now that we made it, how complicated was last year?





[Joe]

Lately, I’ve been feeling so cool (Cool)

Top to the bottom, just cool (Cool)

Every little thing that I do (Do)

Damn it, I feel so cool

It’s like, ooh (Ooh), maybe I should bottle my moves (Moves)

Sell ’em for a dollar or two (Two)

‘Cause damn it, I’m feeling so Cool (Cool)

[Nick]

Woke up feeling like a new James Dean

I comb my hair like an old school scene

When I grow up, I want to be just like me

[Jonas Brothers]

Lately, I’ve been feelin’ so cool (Cool)

Top to the bottom, just cool (Cool)

Every little thing that I do (Do)

Dammit, I’m feelin’ so Cool

It’s like, ooh (Ooh), maybe I should bottle my moves (Moves)

Sell ’em for a dollar or two (Two)

‘Cause damn it, I’m feeling so Cool (Cool)

(Hey, hey, hey, hey)

Cool





