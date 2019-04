Giaime – RICCO feat. Vegas Jones: audio e testo

Rilasciato il 5 aprile 2019, Ricco è un singolo del rapper milanese Giaime Mula, in arte Giaime, con la collaborazione del collega Vegas Jones, al secolo Matteo Privitera e produzione a opera dell’italo-ivoriano Andry The Hitmaker.

Anche se all’apparenza possa sembrare una canzone triste, è di speranza ed ambizione il messaggio che vuole trasmettere questo interessante brano, on air dal 5 aprile.

Giaime – RICCO Testo

Download su: Amazon – iTunes

The Hitmaker

Oh Andry

E poi

Ci ne andiamo lentamente perché vuoi

salutarmi con distacco e non puoi

Più vedermi con un’altra, oh no

Ci siamo cascati anche noi

Però ricordo il tuo corpo vicino

Lo so che ho visto troppi film

Ma ci credevo fino al mattino

Ho fatto anche troppi casini

Per questo che non mi avvicino

Tu fai bene a non fidarti

Io faccio bene a restare schivo.

Lei mi chiama sennò lo sa che faccio un casino

Sugli occhiali però li tolgo se stai vicino

Ho i miei orari lo so ma non sto al mio domicilio

Per le cose che dico mi metteranno in castigo

Lo sai?





Chissà se…

Che ore sono?

Fino a che non torno ricco non ritorno

Chissà se… non rispondi

Mi richiami se ti cerco e non ti trovo

Chissà se…

Che ore sono?

Fino a che non torno ricco non ritorno

Chissà se… non rispondi

Mi richiami se ti cerco e non ti trovo

(Chissà se)

[Vegas Jones]

Non è male quando puoi comprare tutto

Tu no no, non me lo puoi sgamare il trucco

Lei mi bacia più forte e si sbava il trucco

Io che parto per un altro viaggio lungo

Io che sotto quei portici ho visto tutto

Che ho sentito i fra dirmi “portaci tutto”

Ora sono apposto se mi vendo tutto

Ma se sono al mondo è per avere tutto

Lotto, ho un cuore rotto, eppure batte forte

No tattoo sul volto, ce li ho sotto pelle

Come mi ricordo, ti aggrappavi forte

Per la prima volta sul sedile in pelle

Ho le monete in tasca per ricordarmi

Di quanto rumore ho fatto per averle

Le mie scelte mi obbligano a spostarmi

Come quelle mani con quelle sberle

Che per quanto brilla un Rolly, uh

Non riporta certo indietro il tempo

Che per quanto dicon folle, uh

Royal blu se ora guardo il cielo

Ho avuto un capo al lavoro era chiaro che pensasse ad altro

Volevo esprimere love, mi sono affidato al linguaggio.

Chissà se…

Che ore sono?

Fino a che non torno ricco non ritorno

Chissà se… non rispondi

Mi richiami se ti cerco e non ti trovo

Chissà se…

Che ore sono?

Fino a che non torno ricco non ritorno

Chissà se… non rispondi

Mi richiami se ti cerco e non ti trovo.





Eh

Chissà

Eh, eh

Chissà

Eh

Chissà, chissà

Chissà se

(Allora buon anno, confermi per domani?)

[Vegas J.]

(Tutto apposto frate, buon anno anche a te

Auguri, tanti auguri

Eh, un ca**o brother

Si, ci sono domani

Io comunque questa sera sono da Andry tra l’altro).





Ascolta su: