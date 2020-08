Mika & Michele Bravi in duetto in Bella D’estate, cover del grande successo di Mango

I cantautori Mika e Michele Bravi hanno dato vita a uno splendido duetto sulle note di Bella D’Estate, cover del meraviglioso brano del compianto Mango, pubblicata il 28 agosto 2020 su Republic Records.

Ascolta e leggi il testo di questa bellissima versione della canzone del cantautore, musicista e scrittore scomparso nel 2014, originariamente rilasciata come 45 giri nel 1987, rivelandosi un grande successo, che nell’agosto del 1987 arrivò fino alla quarta posizione dei singoli più venduti nella penisola. Bella D’estate è considerata tutt’oggi una delle canzoni più rappresentative degli anni ’80 e un vero patrimonio della musica italiana.

Originariamente scritto insieme al grande Lucio Dalla, il brano viene ora riproposto in questa interessantissima versione, una rilettura in chiave contemporanea, prodotta da Francesco “Katoo” Catitti e interpretata da due amatissimi artisti: la star internazionale Mika, che potremmo ormai considerare italiano d’adozione, e il cantante umbro Michele Bravi.

I due si conobbero nel 2013 a X Factor, edizione in cui Mika debuttava come giudice, mentre l’allora giovanissimo Michele era un semplice concorrente, che tuttavia riuscì nell’impresa di vincere quella edizione del talent show, la settima. Nel 2016, si ritrovarono su Stasera CasaMika, one man show condotto dal cantautore e showman libanese naturalizzato britannico, trasmesso su Raidue. Bravi, che è prossimo al rilascio del terzo album in studio “La geografia del buio”, è ovviamente stato ospite di questa fortunata trasmissione. Il 5 settembre 2020, i due artisti canteranno Bella D’estate sul paco dei Seat Music Awards, che verrà trasmesso su Rai 1.

Testo Bella D’estate di Mika & Michele Bravi

[Strofa 1: Mika]

E’ solo un addio

credimi, io no, non ci penso mai

vedo che hai pianto

tu lo sapevi, ma da quando?

Bella d’estate vai… via da me

[Strofa 2: Michele B.]

Notte d’incanto

è bello vedere le luci laggiù

io sono stanco

non voglio parlare… parla tu





Bella d’estate vai… via da me

[Ritornello: insieme]

Forse perché ti credevo felice così

proprio così fra le mie braccia

forse perché ci bastava arrivare fin qui

come onde di notte sulla spiaggia

La la la la la

[Strofa 3: Mika, M. Bravi]

Piccoli fuochi

noi siamo zingari di periferia

i nostri son giochi

che durano poco

e la notte se li porta via

Bella d’estate vai… via da me

[Ritornello: insieme]

Forse perché ti credevo felice così

proprio così fra le mie braccia

forse perché ci bastava arrivare fin qui

come onde di notte sulla spiaggia

La la la la la

(Bella d’estate vai… via da me)

[Ritornello: insieme]

Chiudi gli occhi e ti senti per sempre così

ancora qui fra le mie braccia

per tutti e due basterebbe tornare fin qui

come onde di notte sulla spiaggia

La la la la la