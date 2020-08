LXX Blood – Miss Guid ft. Naima Blood: ascolta e leggi il testo del brano

Miss Guid è la traccia numero otto presente in Die, debut album di LXX Blood, pubblicato il 20 settembre 2019 via Infinite Studio: Leggi il testo del brano, prodotto con la collaborazione di Naima Blood.

Quella in oggetto, è sicuramente di gran lunga la canzone più contagiosa della prima era discografica di questo giovane ed emergente artista. Ad oggi, Miss Guide vanta infatti quasi mezzo milioni di ascolti su Spotify e circa 300.000 su Youtube, molti di più delle restanti undici tracce inedite racchiuse nel progetto, arrivato dopo due singoli, nello specifico Covid-20 e Giovane Star, tutti rilasciati nel 2020.

In questo pezzo, molto apprezzato dagli ascoltatori che gli stanno riservando non poche parole di elogio, il protagonista canta quanto abbia bisogno della ragazza di cui è innamorato, anche per stare alla larga da problemi, come quelli legati all’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Testo Miss Guid di LXX Blood

[Strofa 1]

Salvami da questo devo sentirmi leggero

Devo sentirmi di meno

Voglio sentire quello che hai da dirmi

Ho troppe cose da dirti

Dimmi che vuoi me

Voglio solo te tutta la notte

Voglio solo te tutte le volte

Se non ti vedo lo sento che poi starò male

Fan*ulo droga, sei tu quello che fai me

Come un cristallo mi manderai in alto

Parlano gli occhi, parole mie, leggile pure se non dirò niente

Potrai capirmi nel male, devo piangere, so che adesso posso

Non mi fregherà neanche nelle indagini

Se sto con lei non c’è nulla intorno

Non so cosa vuol dire amare

Io non l’ho mai fatto (non l’ho mai fatto)

Non l’ho mai fatto

Non so cosa vuol dire amare (cosa vuol dire amare)

Non l’ho mai fatto (Non l’ho mai fatto)

[Ritornello]

Sei così bella

Te lo dirò finché non ci credi

Sei così bella

Sotto la luce

Sotto la pioggia

Ancora è così bella

La guarderò sempre

È così bella

La mia miss è così bella

[Strofa 2]

Gli ho scritto due anni, la volevo

Era perfetta, io già lo sapevo

Non provare a guardarla (a guardarla)

È la mia donna

Scusa amore ma io sono geloso

Certo che possiamo fare quello che vogliamo

Ma noi siamo uniti pure da lontani

Quindi è inutile poi farsi del male

Io e te barca sul mare

Lontano da ogni cosa

Lontano da ogni droga

Quella sera al faro stavi sotto al parco, ma io non sapevo cosa dirti

Immaginavi tutto questo? Salvami da me stesso

Mi fiderò, giuro, sei tutto quello che volevo

Quando ti scrivo sorrido

Quando ti vedo mi passa

Come me sai cos’è l’ansia,

Seduti al freddo del resto e riflesso del resto nell’acqua

Tre gradi e non sentivo freddo solo perché c’eri tu

[Ritornello]

Sei così bella

Te lo dirò finché non ci credi

Sei così bella

Sotto la luce

Sotto la pioggia

Ancora è così bella

La guarderò sempre

È così bella

La mia miss è così bella