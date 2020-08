Ascolta Djomb Remix di Bosh, Fabri Fibra & J-AX (con testo e traduzione)

Djomb (Bien ou quoi), undicesima traccia dell’album Synkinsi di Bosh, è dal 10 agosto 2020 disponibile nel remix con i nostri J-AX e Fabri Fibra. Il testo e la traduzione della nuova versione del brano, tratto dal secondo disco rilasciato il 27 marzo 2020 e ripubblicato a fine maggio in una nuova edizione contenente cinque tracce aggiuntive.

Bosh è un rapper francese nato a Eure-et-Loir e cresciuto a Plaisir, a Yvelines. È stato attore nella serie web Dans le kartier, prima di intraprendere una carriera da solista nella musica con due progetti discografici: Dos argenté (giugno 2018) e il giù citato album. Ha anche ottenuto un ruolo nella serie televisiva drammatica sul rap francese, Validé, creata da Franck Gastambide, Charles Van Tieghem, Xavier Lacaille e Giulio Callegari, in onda su Canal + dal 20 marzo 2020.

Nella canzone, certificata Oro in Francia da Le Snep a fine giugno 2020 per i 15.000.000 di streams, e pochi giorni dopo Platino grazie agli oltre 30.000.000 di streams, il rapper parla di una bella donna (Djomb significa questo), che vuole stare insieme al protagonista per interesse, solo perché potrebbe trarre vantaggio dalla sua popolarità. Il video diretto da William Thomas, ha ad oggi superato i 44 milioni di visualizzazioni.

Djomb Remix testo J-AX & Fabri Fibra

[1a Strofa]

Lunettes sur le nez, j’essaye de passer incognito

Sur le B, j’v-esqui les condés, le comico

J’vois une go passer, j’la verrai p’t-être pas deux fois

Donc je vais la voir, j’prends ma meilleure voix

Bien ou quoi ? T’habites dans l’coin ou quoi ?

J’t’ai vu passer dans l’allée, ton boule me rend romantique, pièce

Il fait des appels de phare quand il bouge de gauche à droite, j’suis obligé d’réagir

Parce qu’elle est djomb, elle fait la meuf qui a plein d’principes, j’lâche l’affaire, j’retourne faire mon biff

Le soir, elle m’voit sur YouTube, maintenant c’est elle qu’insiste, elle qu’insiste, elle qu’insiste (yeah, yeah)

[Pre-Rit.]

Elle est djomb, le bas du dos est bien bombé, elle est djomb

Tout l’monde veut la gérer, elle est djomb

Elle fait que d’me regarder mais je bombe, qu’est-c’qu’elle est djomb, qu’est-c’qu’elle est djomb

[Rit.]

Il est quatre heures passé (quatre heures passé), faut qu’je rentre chez moi (faut qu’je rentre chez moi)

Non, j’peux pas rentrer seul, des belles gos dans la boite, il s’agit d’faire un choix (il s’agit d’faire un choix)

Il est cinq heures passé (cinq heures passé), j’suis toujours pas chez moi (j’suis toujours pas chez moi)

Il est six heures passé, j’suis même pas fatigué, y aura after, suis-moi

[2a Strofa: F. Fibra]

Bella bro’

Scendo in campo e subito palo-gol

Uno per il cash, due per lo show

Ti ricorderai di me, come no?

Entro sulla base con lo stesso flow

Ho messo a fuoco, leggono il mio nome e dicono: “ciao proprio”

Siamo tutti in rete perché, frate’, fa gioco

Mi fermano i vigili per fare una foto

Tutto mi conoscono un po’ come il Fenomeno

Prendo il microfono e mi chiedono il solito

Frate’ quando rappi mi viene il mal di stomaco

E come al solito dopo vomito, eheheh

[Pre-Rit.]

Elle est djomb, le bas du dos est bien bombé, elle est djomb (elle est djomb)

Tout l’monde veut la gérer, elle est djomb

Elle fait que d’me regarder mais je bombe, qu’est-c’qu’elle est djomb, qu’est-c’qu’elle est djomb

[Rit.]

Il est quatre heures passé (quatre heures passé), faut qu’je rentre chez moi (faut qu’je rentre chez moi)

Non, j’peux pas rentrer seul, des belles gos dans la boite, il s’agit d’faire un choix (il s’agit d’faire un choix)

Il est cinq heures passé (cinq heures passé), j’suis toujours pas chez moi (j’suis toujours pas chez moi)

Il est six heures passé, j’suis même pas fatigué, y aura after, suis-moi

[3a Strofa: J-AX]

Io sono cambiato, ormai non fumo, neanche più bevo (non ci credo)

Pochi Tik Tok (eh) ecco il segreto

Se ti tocchi troppo diventi cieco

Colpe, tutti che si scaricano e caricano col pensiero

So modificare l’orizzonte, Skywalker, Moonwalker

Io non voglio un re, preferisco un revolver

Spacco in TV, spacco le view, spacco e tu vai gambe all’aria, Moulin Rouge

Ho fatto tutto quello che volevi fare tu

Ho spaccato così tanto che non mi riaggiusto più, yeah (yeh-yeh!)

[Pre-Rit.]

Elle est djomb, le bas du dos est bien bombé, elle est djomb (elle est djomb)

Tout l’monde veut la gérer, elle est djomb (elle est djomb)

Elle fait que d’me regarder mais je bombe (mais je bombe), qu’est-c’qu’elle est djomb, qu’est-c’qu’elle est djomb

[Rit.: J-AX, Fabri F.]

Si son fatte le 3 (Si son fatte le 3)

Devo andarmene via (andarmene via)

Ma è difficile scegliere fra queste tipe chi va a casa mia (chi va a casa mia)

Si son fatte le 6 (Si son fatte le 6)

Ma non ho ancora sonno (Ma non ho ancora sonno)

Quindi alziamo ‘sti calici poi riprendiamoci quello che è nostro (quello che è nostro)





[Ponte]

Elle est djomb, la go est douce

Elle est djomb, le négro est brut

Elle est djomb, la go est douce

Mais je bombe, qu’est-c’qu’elle est djomb, qu’est-c’qu’elle est bonne

Vodka, pilon, pillave, tel-hô

Dès l’aube, j’m’arrache, j’retourne dans l’bendo

T’es djomb, on s’reverra p’t-être bientôt

J’ai vidé mes couilles, pas l’sac à dos

[Pre-Rit.]

Elle est djomb, le bas du dos est bien bombé, elle est djomb (elle est djomb)

Tout l’monde veut la gérer, elle est djomb (elle est djomb)

Elle fait que d’me regarder mais je bombe, qu’est-c’qu’elle est djomb, qu’est-c’qu’elle est djomb

[Rit.: J-AX, Fabri F.]

Si son fatte le 3 (fatte le 3)

Devo andarmene via (andarmene via)

Ma è difficile scegliere fra queste tipe chi va a casa mia (chi va a casa mia)

Si son fatte le 6 (Si son fatte le 6)

Ma non ho ancora sonno (Ma non ho ancora sonno)

Quindi alziamo ‘sti calici poi riprendiamoci quello che è nostro (quello che è nostro)





Djomb RMX traduzione

[1a Strofa]

Occhiali sul naso, sto cercando di non esser visto

Sulla B, schivo gli sbirri, stazione di Polizia

Vedo una che passa, potrei non vederla due volte

Quindi la rivedrò, userò la mia migliore voce

Come va? Vivi da queste parti o cosa?

Ti ho vista passare nel vialetto, il tuo sedere mi rende romantico, camera

Quando si muove da sinistra a destra lampeggiano gli abbaglianti, sono obbligato a reagire

Perché lei è bellissima, fa la ragazza che ha molti principi, mi arrendo, torno al mio lavoro

La notte mi vede su YouTube, ora è lei ad insistere, insiste, insiste (yeah, yeah)

[Pre-Ritornello]

Lei è bella, il suo fondoschiena è a palla, lei è bella

Tutti vorrebbero farsela, è bella

Non fa altro che guardare me ma io sono bello, è così bella, è così bella

[Ritornello]

Sono le quattro passate (le quattro passate), devo tornare a casa (devo andare a casa)

No, non posso andare a casa da solo, belle ragazze nel club, si tratta di fare una scelta (si tratta di fare una scelta)

Sono le cinque passate (le cinque passate), non sono ancora a casa (non sono ancora a casa)

Sono le sei passate, non sono neanche stanco, ci sarà un after-party, seguimi

[F. Fibra]

Bella bro’

Scendo in campo e subito palo-gol

Uno per il cash, due per lo show

Ti ricorderai di me, come no?

Entro sulla base con lo stesso flow

Ho messo a fuoco, leggono il mio nome e dicono: “ciao proprio”

Siamo tutti in rete perchè frate fa gioco

Mi fermano i vigili per fare una foto

Tutto mi conoscono un po’ come il Fenomeno

Prendo il microfono e mi chiedono il solito

Frate’ quando rappi mi viene il mal di stomaco

E come al solito dopo vomito, eheheh

[Pre-Ritornello]

Lei è bella, il suo fondoschiena è a palla, lei è bella

Tutti vorrebbero farsela, è bella

Non fa altro che guardare me ma io sono bello, è così bella, è così bella





[Ritornello]

Sono le quattro passate (le quattro passate), devo tornare a casa (devo andare a casa)

No, non posso andare a casa da solo, belle ragazze nel club, si tratta di fare una scelta (si tratta di fare una scelta)

Sono le cinque passate (le cinque passate), non sono ancora a casa (non sono ancora a casa)

Sono le sei passate, non sono neanche stanco, ci sarà un after-party, seguimi

[J-AX]

Io sono cambiato, ormai non fumo, neanche più bevo (non ci credo)

Pochi Tik Tok (eh) ecco il segreto

Se ti tocchi troppo diventi cieco

Colpe, tutti che si scaricano e caricano col pensiero

So modificare l’orizzonte, Skywalker, Moonwalker

Io non voglio un re, preferisco un revolver

Spacco in TV, spacco le view, spacco e tu vai gambe all’aria, Moulin Rouge

Ho fatto tutto quello che volevi fare tu

Ho spaccato così tanto che non mi riaggiusto più, yeah (yeh-yeh!)

[Pre-Ritornello]

Lei è bella, il suo fondoschiena è a palla, lei è bella

Tutti vorrebbero farsela, è bella

Non fa altro che guardare me ma io sono bello, è così bella, è così bella

[Ritornello: J-AX, Fabri F.]

Si son fatte le 3 (fatte le 3)

Devo andarmene via (andarmene via)

Ma è difficile scegliere fra queste tipe chi va a casa mia (chi va a casa mia)

Si son fatte le 6 (Si son fatte le 6)

Ma non ho ancora sonno (Ma non ho ancora sonno)

Quindi alziamo ‘sti calici poi riprendiamoci quello che è nostro (quello che è nostro)

[Ponte]

Lei è bella, la ragazza è dolce

Lei è bella, il nero è rozzo

Lei è bella, la ragazza è dolce

Ma io sono bello, è così bella, è così brava

Vodka, resina di cannabis, pillave, hotel

All’alba me ne vado, torno al bendo

Sei bella, forse ci rincontreremo presto

Ho svuotato le palle, non lo zaino

[Pre-Ritornello]

Lei è bella, il suo fondoschiena è a palla, lei è bella

Tutti vorrebbero farsela, è bella

Non fa altro che guardare me ma io sono bello, è così bella, è così bella

[Ritornello: J-AX, F. Fibra]

Si son fatte le 3 (fatte le 3)

Devo andarmene via (andarmene via)

Ma è difficile scegliere fra queste tipe chi va a casa mia (chi va a casa mia)

Si son fatte le 6 (Si son fatte le 6)

Ma non ho ancora sonno (Ma non ho ancora sonno)

Quindi alziamo ‘sti calici poi riprendiamoci quello che è nostro (quello che è nostro)