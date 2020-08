Cardi B – WAP ft. Megan Thee Stallion: leggi il testo e la traduzione del brano

WAP (acronimo di Wet-Ass Pussy) è la prima release nel 2020 della rapper Cardi B, inciso con la collaborazione della collega Megan Thee Stallion, disponibile da venerdì 7 agosto 2020 su Atlantic Records.

Leggi testo e la traduzione in italiano e ascolta questa esplicita canzone a luci rosse, primo singolo da “Press” pubblicato nel 2019, che dovrebbe far parte del futuro secondo album in studio, successore di Invasion of Privacy (aprile 2018). Il brano, che campiona il singolo di Frank Ski del 1993, “Whores in This House” (già utilizzato da Lil Wayne in “In This House” (2018), dagli OutKast in “Ova Da Wudz” (1996) e interpolato dalla stessa Megan in “Simon Says” uscito nel maggio 2019), segna inoltre la prima collaborazione tra queste due focose rapper.

Prodotta da Ayo & Keyz e scritta dalle interpreti con la collaborazione di Frank Ski, Pardison Fontaine, KEYZBABY e Ayo The Producer, questa contagiosa canzone trap è una sorta di racconto a luci rosse veramente senza peli sulla lingua. Il video sottostante, che i maschietti di certo non disprezzeranno, è stato diretto da Colin Tilley e vede le due rapper spostarsi tra le stanze di una villa piuttosto colorata. Nel filmato, anche i camei di Kylie Jenner, Sukiana, Normani, Rubi Rose, Mulatto e Rosalía.

Cardi B – WAP Testo

[Intro: Al “T” McLaran. C. B & (Megan Thee Stallion)]

Whores in this house

There’s some whores in this house

There’s some whores in this house

There’s some whores in this house (Hol’ up)

I said certified freak, seven days a week

Wet-ass pussy, make that pullout game weak, woo (Ah)

[Rit.: C. B]

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, you fuckin’ with some wet-ass pussy

Bring a bucket and a mop for this wet-ass pussy

Give me everything you got for this wet-ass pussy

[Strofa 1: C. B & (Megan Thee Stallion)]

Beat it up, nigga, catch a charge

Extra large and extra hard

Put this pussy right in your face

Swipe your nose like a credit card

Hop on top, I wanna ride

I do a kegel while it’s inside

Spit in my mouth, look in my eyes

This pussy is wet, come take a dive

Tie me up like I’m surprised

Let’s roleplay, I’ll wear a disguise

I want you to park that big Mack truck right in this little garage

Make it cream, make me scream

Out in public, make a scene

I don’t cook, I don’t clean

But let me tell you how I got this ring (Ayy, ayy)

[Strofa 2: Megan]

Gobble me, swallow me, drip down the side of me (Yeah)

Quick, jump out ‘fore you let it get inside of me (Yeah)

I tell him where to put it, never tell him where I’m ’bout to be (Huh)

I’ll run down on him ‘fore I have a nigga runnin’ me (Pow, pow, pow)

Talk your shit, bite your lip (Yeah)

Ask for a car while you ride that dick (While you ride that dick)

You really ain’t never gotta fuck him for a thang (Yeah)

He already made his mind up ‘fore he came (Ayy, ah)

Now get your boots and your coat for this wet-ass pussy (Ah, ah, ah)

He bought a phone just for pictures of this wet-ass pussy (Click, click, click)

Pay my tuition just to kiss me on this wet-ass pussy (Mwah, mwah, mwah)

Now make it rain if you wanna see some wet-ass pussy (Yeah, yeah)

[Strofa 3: C. B & (Megan Thee Stallion)]

Look, I need a hard hitter, need a deep stroker

Need a Henny drinker, need a weed smoker

Not a garter snake, I need a king cobra

With a hook in it, hope it lean over

He got some money, then that’s where I’m headed

Pussy A1 just like his credit

He got a beard, well, I’m tryna wet it

I let him taste it, now he diabetic

I don’t wanna spit, I wanna gulp

I wanna gag, I wanna choke

I want you to touch that lil’ dangly thing that swing in the back of my throat

My head game is fire, punani Dasani

It’s goin’ in dry and it’s comin’ out soggy

I ride on that thing like the cops is behind me (Yeah, ah)

I spit on his mic and now he tryna sign me, woo

[Strofa 4: Megan]

Your honor, I’m a freak bitch, handcuffs, leashes

Switch my wig, make him feel like he cheatin’

Put him on his knees, give him somethin’ to believe in

Never lost a fight, but I’m lookin’ for a beatin’

In the food chain, I’m the one that eat ya

If he ate my ass, he’s a bottom-feeder

Big D stand for big demeanor

I could make ya bust before I ever meet ya

If it don’t hang, then he can’t bang

You can’t hurt my feelings, but I like pain

If he fuck me and ask “Whose is it?”

When I ride the dick, I’ma spell my name, ah





[Chorus: Cardi B]

Yeah, yeah, yeah

Yeah, you fuckin’ with some wet-ass pussy

Bring a bucket and a mop for this wet-ass pussy

Give me everything you got for this wet-ass pussy

Now from the top, make it drop, that’s some wet-ass pussy

Now get a bucket and a mop, that’s some wet-ass pussy

I’m talkin’ wap, wap, wap, that’s some wet-ass pussy

Macaroni in a pot, that’s some wet-ass pussy, huh

[Outro: Al “T” McLaran]

There’s some whores in this house

There’s some whores in this house

There’s some whores in this house

There’s some whores in this house

There’s some whores in this house

There’s some whores in this house

There’s some whores in this house

There’s some whores in this house

There’s some whores in this house

There’s some whores in this house





WAP Cardi B Traduzione

[Introduzione]

Puxxane in questa casa

Ci sono delle puxxane in questa casa

Ci sono delle puxxane in questa casa

Ci sono delle puxxane in questa casa (Hol ‘up)

Ho detto pervertita certificata, sette giorni su sette

Vagi*a bagnata, rendo difficile tirarlo fuori, woo (Ah) [Nota: Pullout game indica l’atto di tira fuori il p*ne dalla va*ina prima dell’eiaculazione, al fine di evitare di metterla incinta]

[Ritornello]

Sì, sì, sì, sì

Sì, stai facendo l’amore con una f*ga bagnata

Porta un secchio e uno straccio per questa f*ga bagnata

Fai del tuo meglio per questa f*ga bagnata

[1a Strofa]

Demoliscila, amico, prendi una carica

Molto largo e molto duro

Ti metto questa f*ga dritta in faccia

Fai scorrere il tuo naso come se fosse una carta di credito

Ci salto su, voglio cavalcare

Faccio un kegel mentre è dentro [Nota: gli esercizi di Kegel, dal nome del ginecologo ideatore, dott. Arnold Kegel, consistono ib delle semplici contrazioni volontarie attuate per esercitare i muscoli del pavimento pelvico. Questi esercizi vengono utilmente prescritti in caso di incontinenza urinaria.]

Sputami in bocca, guardami negli occhi

Questa f*ga è bagnata, vieni a fare un bel tuffo

Legami come se fossi sorpresa

Facciamo un gioco di ruolo, mi travestirò

Voglio che parcheggi quel grosso autocarro proprio in questo piccolo garage [Nota: Mack Trucks è una società statunitense specializzata nella produzione di autocarri, appartenente alla Volvo dal 2002. La sede principale è situata a Greensboro, mentre la catena di montaggio è situata a Macungie]

Fallo cremoso, fammi urlare

In pubblico, fai una scenata

Non cucino, non pulisco

Ma lascia che ti dica come ho ottenuto questo anello (Ayy, ayy)





[2a Strofa]

Mangiami, inghiottimi, sgocciola di lato (Sì)

Rapido, salta fuori prima che lo lasci entrare dentro di me (Sì)

Gli dico dove infilarlo, non gli dico mai dove sono (Huh)

Saprò tutto di lui prima che sia lui a manovrare me (Pow, pow, pow)

Di quello che vuoi, morditi il labbro (Sì)

Chiedi un’automobile mentre cavalchi quel caxxo (mentre cavalchi quel caxxo)

Non devi mai sco*artelo per niente (Sì)

Ha già preso una decisione prima di venire (Ayy, ah)

Ora prendi i tuoi scarponi e il tuo impermeabile per questa f*ga bagnata (Ah, ah, ah)

Ha acquistato un telefono solo per le foto di questa figa bagnata (clic, clic, clic)

Mi paga gli studi solo per baciarmi su questa f*ga bagnata (Mwah, mwah, mwah)

Ora fai piovere se vuoi vedere un po’ di f*ga bagnata (Sì, sì)

[3a Strofa]

Senti, mi serve un battitore duro, mi servono colpi profondi

Mi serve un bevitore di Henny, mi serve un fumatore di erba

Non un serpente giarrettiera, mi serve un cobra reale

Con un uncino in mezzo, spero che si chini

Lui ha un po’ di soldi, quindi è lì che devo andare a sbattere

Fi*a di serie A proprio come il suo credito

Ha la barba, beh, sto cercando di bagnarla

Gliela lascio gustare, ora è diabetico

Non voglio sputare, voglio ingoiare

Voglio vomitareare, voglio soffocare

Voglio che tocchi quella piccola cosa penzola e che dondola in fondo alla mia gola

Il mio sesso orale di testa è il fuoco, quello vaginale è Dasani [Nota: la rapper contrappone il “fuoco” associato al sesso orale e l’acqua in bottiglia di proprietà di Coca-Cola associato al sesso vaginale. Punani è infatti una parola che indica i genitali femminili]

Entra asciutto ed esce inzuppato

Cavalco su quel coso come se la polizia fosse dietro di me (Sì, ah)

Sputo sul suo microfono e ora cerca di farmi firmare un contratto, woo [Nota: Questa linea ha un doppio significato: il suo rap è così forte che vuole metterla sotto contratto e soprattutto visto il contesto, lei che gli ha fatto un pom*ino e ora lui vuole tenersela-sposarsela.]

[4a Strofa]

Vostro Onore, sono una tro*a con delle perversioni, manette, guinzagli

Cambiare la mia parrucca, farlo sentire come se stesse tradendo

Farlo iginocchiare, dargli qualcosa in cui credere

Non ho mai perso una battaglia, ma sto cercando una batosta

Nella catena alimentare, sono io a mangiare te

Se mi mangia il fondoschiena, è un sanguisuga

Big D sta per grande contegno

Potrei farti sballare prima di incontrarti

Se non si blocca, non può sco*are

Non puoi ferire i miei sentimenti, ma mi piace il dolore

Se mi sco*a e chiede “Di chi è?”

Quando cavalco il ca**o, scrivo il mio nome, ah

[Ritornello]

Si si si

Sì, stai facendo l’amore con una f*ga bagnata

Porta un secchio e uno straccio per questa f*ga bagnata

Fai del tuo meglio per questa f*ga bagnata

Ora dacci dentro dall’alto verso il basso, è una f*ga bagnata

Ora prendi un secchio e uno straccio, è una fighetta bagnata

Sto dicendo wap, wap, wap, questa è una f*ga bagnata

Maccheroni in una pentola, è una f*ga bagnata, eh

[Conclusione]

Ci sono delle puxxane in questa casa

