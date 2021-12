Mina, avete mai visto la figlia? E’ una somiglianza incredibile

Le sue canzoni da generazioni ammaliano tutti gli ascoltatori grazie anche alla sua timbrica particolare

Mina: la figlia è identica a lei

Mina Anna Maria Mazzini, questo il suo vero nome, classe 1949, durante la sua carriera ha trovato tempo anche per ricoprire ruoli come attrice e conduttrice, rcondividendo il palco con molte donne del mondo dello spettacolo tra cui Raffaella Carrà.

La conduttrice, scomparsa lo scorso 5 luglio, in un’intervista rilasciata da Paolo Bonolis a Il senso della vita, ha affermato i giornali spesso imputavano le due di presunte liti mettendole molte volte al centro dei rotocalchi.

La Carrà, ha dichiarato che lei e Mina si divertivano molto a leggere cosa si inventavano i giornali e che erano diversamente da quanto diceva la stampa le due erano così complici che si ritrovavano spesso a casa di Raffaella per studiare i copioni dei programmi che conducevano assieme per poi proseguire giocando a scopone scientifico.

Mina non fa uso dei social, il suo ultimo video risale al 2001 quando pubblicò un video ha all’interno del suo studio di registrazione.

La donna ha lasciato le scene per via di una forte broncopolmonite che l’ha portata a questa decisione nel 1978, anno in cui fece il suo ultimo concerto a Viareggio.

Da allora non è più apparsa in televisione soltanto in alcuni video velati e in alcune foto fatte dai paparazzi.

Nel 1998 appare sotto forma di personaggio Disney nella copertina del disco Mina Celentano e nel video del brano Che t’aggia di.

L’ultima immagine che il pubblico ha di Mina è quella del video prima citato, cioè quella di una donna con dei grossi occhiali da sole e una lunga chioma rossa.

Benedetta Mazzini: la figlia di Mina

Dall’unione della cantante con Virgilio Crocco è nata Benedetta Mazzini. La donna, nata nel 1971, esordisce nel 1992 nel programma Rock Cafè e in uno speciale del Festivalbar.

Esordisce nel 1995 in teatro e nel 1996 prende parte alla pellicola del film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni.

Benedetta e Mina sono molto simili, qualche anno fa la rivista Vouge ha pubblicato delle foto in cui la donna era molto simile alla cantante.

Attualmente Benedetta, dopo una relazione con J-Ax, è legata ad Enrique Bunbury, leader del gruppo spagnolo Héroes del Silencio.