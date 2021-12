Andrea Bocelli, l’incredibile esibizione alla Casa Bianca insieme ai suoi figli

Andrea Bocelli si è esibito insieme ai suoi figli presso la Casa Bianca. Ecco i dettagli.

Andrea Bocelli è un tenore e cantante italiano, nato a Lajatico nel 1958.

La sua famiglia trae origine da dei mezzadri che prestavano servizio presso la fattoria di Spadaletto, vicino Volterra, di proprietà dei principi Corsini.

I suoi genitori erano occupati di gestire un’azienda agricola improntata sulla produzione e vendita di macchine per l’agricoltura.

Andrea Bocelli alla Casa Bianca

Andrea Bocelli, è ipovedente per via di un glaucoma congenito. Così, all’età di sei anni viene accettato in un convento di Reggio Emilia dove impara la lettura in Braille.

Ma a seguito di una pallonata avuta durante una partita di calcio sugli occhi, perde totalmente la vista all’età di dodici anni.

Proseguendo gli studi si laurea in giurisprudenza presso l’Università di Pisa e si diploma in Canto Lirico presso il Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia, lavorando successivamente in un pianobar della provincia come cantante e in varie chiese della Valdera.

Il suo primo lavoro discografico è un 45 giri del 1982. Il suo primo contratto lo firma nel 1990 con la Virgin Dischi. Nel 1992 registra per Zucchero Fornaciari le demo per il brano Miserere, che viene in seguito eseguito in duetto con l’autore della canzone da Luciano Pavarotti. Il manager di Zucchero, inizia ad interessarsi del giovane tenore per via della sua attività nello scovare nuovi talenti, facendogli avere un contratto con la Sugar di Caterina Caselli.

Così, nel 1994 entra a far parte della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo, con il brano Il mare calmo della sera uscendone vincitore. Nel 1995 sale nuovamente sul palco del Teatro Ariston, questa volta in qualità di Big con il brano Con te partirò che si piazza al quinto posto della classifica finale.

La canzone, diventa famosa in tutto il mondo, dopo che la sua versione inglese viene usata durante l’addio al pugilato di Henry Maske.

Ad oggi, Andrea Bocelli, conta ben 16 album incisi in studio che vanno dalla musica pop alla musica lirica registrando anche diverse Opere.

Il tenore dal Presidente Biden con i suoi figli

Il tenore è stato invitato presso la Casa Bianca dove ha passato una giornata con i suoi figli Matteo e Virginia. Oltre a trascorrere la giornata con la famiglia presidenziale, Andrea Bocelli e Matteo e si sono esibiti sulle note di Cantique de Noël – Oh holy night.

Il loro pubblico era formato da Joe e Jill Biden e da tutto il loro staff. Virginia, invece, già lo scorso anno si era esibita assieme al padre, e ha ripetuto l’esperienza duettando con lui sulle note di Hallelujah, di Leonard Cohen.