Miley Cyrus – Slide Away: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Slide Away è un singolo di Miley Cyrus rilasciato il 16 agosto 2019, pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale della separazione dal marito Liam Hemsworth: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone, scritta con la collaborazione di ALMA, Andrew Wyatt & Michael L. Williams II.

Risale infatti a sabato scorso l’annuncio che la popstar 26enne e Liam si sono lasciati, una rottura che arriva a pochi mesi dal loro matrimonio: i due si sposarono a dicembre dopo essersi frequentati per nove anni.

Prodotto da Mike WiLL Made-It & Andrew Wyatt, Slide Away è il primo brano che l’ex stellina Disney rilascia dopo l’annuncio della divisione e non è ancora chiaro quando sia stato scritto e se sia dedicato proprio a Liam. In ogni caso, non è difficile ipotizzare che questo pezzo sarà incluso nel futuro album della cantante, che farà seguito al recente EP “She Is Coming”.

Miley Cyrus – Slide Away Testo e Traduzione

[Intro]

Woo-ooh, woo-ooh, woo-ooh

Woo-ooh, woo-ooh, woo-ooh

[Verse]

Once upon a time, it was paradise

Once upon a time, I was paralyzed

Think I’m gonna miss these harbor lights

But it’s time to let it go

Once upon a time, it was made for us

Woke up one day, it had turned to dust

Baby, we were found, but now we’re lost

So it’s time to let it go

C’era una volta, era il paradiso

C’era una volta, ero paralizzata

Penso che mi mancheranno queste luci del porto

Ma è ora di lasciasi tutto alle spalle

C’era una volta, era stato fatto per noi

Un giorno mi sono svegliata, era ridotto in polvere

Baby, siamo stati trovati, ma adesso ci siamo persi

Quindi è tempo di lasciasi tutto alle spalle

[Pre-Chorus]

I want my house in the hills

Don’t want the whiskey and pills

I don’t give up easily

But I don’t think I’m down

Voglio la mia casa in collina

Non voglio whisky e pillole

Non mi arrendo facilmente

Ma non penso di essere a terra

[Chorus]

So won’t you slide away

Back to the ocean, I’ll go back to the city lights

So won’t you slide away

Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away

So won’t you slide away

Back to the ocean, I’ll go back to the city lights

So won’t you slide away

Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away





Quindi non scivolerai via

Tornando nell’oceano, tornerò alle luci della città

Quindi non scivolerai via

Tornando nell’oceano, la-la-la, scivolerai via

Quindi non scivolerai via

Tornando nell’oceano, tornerò alle luci della città

Quindi non scivolerai via

Tornando nell’oceano, la-la-la, scivolerai via

[Verse]

Once upon a time, it was paradise

Once upon a time, I was paralyzed

Think I’m gonna miss these harbor lights

But it’s time to let it go

Once upon a time, it was made for us (For us)

Woke up one day, it had turned to dust

Baby, we were found, but now we’re lost

So it’s time to let it go

C’era una volta, era il paradiso

C’era una volta, ero paralizzata

Penso che mi mancheranno queste luci del porto

Ma è ora di lasciasi tutto alle spalle

C’era una volta, era stato fatto per noi (per noi)

Un giorno mi sono svegliata, era ridotto in polvere

Piccola, siamo stati trovati, ma adesso ci siamo persi

Quindi è tempo di lasciasi tutto alle spalle

[Pre-Chorus]

Move on, we’re not 17

I’m not who I used to be

You say that everything changed

You’re right, we’re grown now

Andiamo avanti, non abbiamo 17 anni

Non sono più quella di una volta

Dici che tutto è cambiato

Hai ragione, ormai siamo cresciuti

[Chorus]

So won’t you slide away

Back to the ocean, I’ll go back to the city lights

So won’t you slide away

Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away

So won’t you slide away

Back to the ocean, I’ll go back to the city lights

So won’t you slide away

Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away





Quindi non scivolerai via

Tornando nell’oceano, tornerò alle luci della città

Quindi non scivolerai via

Tornando nell’oceano, la-la-la, scivolerai via

Quindi non scivolerai via

Tornando nell’oceano, tornerò alle luci della città

Quindi non scivolerai via

Tornando nell’oceano, la-la-la, scivolerai via

[Outro]

Move on, we’re not 17

I’m not who I used to be

You say that everything changed

You’re right, we’re grown now

Andiamo avanti, non abbiamo 17 anni

Non sono più quella di una volta

Dici che tutto è cambiato

Hai ragione, ormai siamo cresciuti





