Gigi D’Alessio, dove vive? La sua mega villa vi lascerà senza parole

La carriera che vanta Gigi D’Alessio è lunghissima: inizia al fianco di cantanti importanti come Pino Mauro e Mario Trevi. Poi diventa anche pianista del grande Mario Merola, che tra l’altro gli dedica anche la canzone “Cient’anne” con l’interpretazione dello stesso Merola. E’ stato anche uno dei giudici del noto talent show The Voice of Italy in onda su rai2.

Il noto cantautore partenopeo, Gigi D’Alessio, è noto per le sue canzoni in Italia ma anche all’estero. Con le sue canzoni ha fatto innamorare intere generazioni di giovani e non, i suoi testi sempre considerati unici, parlano di storie d’amore che rispecchiano la realtà.

Oltre ad essere un cantautore è noto anche come presentatore televisivo, nel 2010 esordisce su rai1 con lo spettacolo Gigi, questo sono io.

Anni fa ha fatto molto parlare di se, per la relazione intrapresa con un altra cantante, Anna Tatangelo, attualmente impegnata come uno dei giudici di “All Together now”. Perché all’epoca Gigi D’Alessio era sposato, e la relazione con un altra donna, fece molto scalpore.

Avete mai visto la casa di Gigi D’Alessio? E’ stratosferica

Gigi D’Alessio nella sua carriera ha venduto più di 26milioni di dischi ed oltre ad essere un famoso cantautore, è anche produttore discografico. Ha pubblicato 27 album, ed i suoi concerti fatti in tutto il mondo, hanno sempre riscosso un successo enorme, e tutto questo hanno portato nelle tasche del cantante, un bel gruzzoletto di soldi.

Il cantante non ha mai nascosto nelle interviste rilasciate in vari programmi televisivi, che grazie al suo talento come artista e tanti sacrifici fatti all’inizio della sua carriera, ha sempre condotto una vita agiata, non facendo mancare mai nulla alla sua famiglia.

La mega villa del cantante Gigi

Sappiamo tutti l’immenso successo che ha avuto nella sua lunga carriera Gigi D’Alessio, anche con le sue 5 partecipazioni al Festival di Sanremo, i suoi concerti, i milioni di dischi venduti. Tutto questo gli hanno permesso una vita comoda.

Infatti attualmente vive a Roma, per essere più precisi, nel quartiere Olgiata, considerata una zona VIP, visto anche che risiedono anche noti calciatori della nostra serie A, alcuni conduttori televisivi ed anche noti imprenditori. Insomma, una zona che piacerebbe a chiunque abitarci.

Lo colore della sua immensa villa è totalmente bianco, anche per la scelta dell’arredamento. In più ha una sala fitness, un enorme soggiorno arredato con un bel divano grande e splendidi tavolini, e poi non si è fatto mancare nemmeno una sala di registrazione.

La casa è situata in un immenso spazio verde, all’interno della suo giardino c’è anche una bella piscina, dove il cantante trascorre parte del suo tempo nelle giornate più calde.



Ma la parte della casa che lui preferisce, è la cucina, anche perché ha sempre detto che gli piace cucinare. E’ così fiero della sua bella dimora che le ha dato un vero e proprio nomignolo: Amorilandia