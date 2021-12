Ascolta la canzone “Meglio del Cinema” del rapper Fedez. Dai anche un’occhiata al testo e al videoclip ufficiale del singolo.

Canzone uscita il 24 settembre 2021, “Meglio del Cinema”, interpretata dal famoso rapper milanese Fedez, è una hit, tratta dall’album “Disumano”, che sta avendo un enorme successo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo dedicato alla moglie dell’artista, l’iconica Chiara Ferragni, e al videoclip ufficiale del singolo.

Meglio del Cinema testo Fedez

Strofa 1

Mentre tu sei lì a struccarti, io non riesco a addormentarmi

Non dovresti preoccuparti, tanto resti sempre meglio di me

La più bella che c’è

Mi cade il vino sulla coscia, vedo le macchie di Rorschach

Piango mentre siamo in doccia, ehi

Cosa hai capito di me per la seduta con te?

Come campano i piccioni in Duomo?

Hanno cibo in cambio di una foto, ma che male c’è?

È capitato anche a me

Facciamoci questo ballo che forse è l’ultimo tango

Mettiti il vestito bianco e le Converse piene di fango

Pre-Ritornello

Rispondo a quegli stronzi che ti scrivono

E ho fatto qualche figuraccia

E qualche volta piango e tutti ridono

Ma tu mi levi i fari dalla faccia

Ritornello

Giuro, mi fai venire voglia di futuro

Dimmi com’è che fai

Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita

E litigare con te è meglio del cinema

Strofa 2

Sto cercando amici nuovi del tipo “pochi ma buoni”

Al momento siamo in numero dispari minore di tre

Che poi vuol dire me

Scusa le parole forti e se ho scomodato i morti

Mi prendo tutti i torti

Scusa, ma ero fuori di me (“È pazzo, sì”)

È pazzo di te

In mezzo ai pacchi del trasloco con l’appartamento vuoto

Metti i piedi su una foto, la guardi e ti ricordi di me



Ti ricordi di me

Perché non prendi il volo dopo che almeno stasera ceni?

Scendo a fare la spesa, elencami i tuoi allergeni

Pre-Ritornello

Rispondo a quegli stronzi che ti scrivono

E ho fatto qualche figuraccia

E qualche volta piango e tutti ridono

Ma tu mi levi i fari dalla faccia



Ritornello

Giuro, mi fai venire voglia di futuro

Dimmi com’è che fai

Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita

E litigare con te è meglio del cinema

Post-ritornello

Anche col trucco io ti riconosco

E tu ci ridi su, è meglio che vomitare

Svegliami e manda a letto il mostro

Che non è poi così lontano il mare

Ritornello e conclusione

Giuro, mi fai venire voglia di futuro

Dimmi com’è che fai

Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita

E litigare con te è meglio del cinema

Il videoclip ufficiale

