Samuele Bersani e la terribile malattia di cui soffre

Samuele Bersani è affetto da una malattia con cui ha imparato a convivere. Ecco di quale si tratta.

Nato a Rimini, nel 1970, Samuele Bersani è uno dei cantautori italiani più apprezzati nel mondo della musica italiana essendo il più premiato dal Club Tenco con 2 Targhe, 2 Premi della Critica Mia Martini e 2 Premi Lunezia.

Cresciuto a Cattolica, la sua predisposizione per la musica gli viene trasferita dalla famiglia. Il padre è flautista e per lungo tempo è stato maestro di musica e animatore di eventi di poesia e teatro, la madre, invece è stata vicesindaco di Cattolica da sempre propensa alle attività ludico-musicale.

Samuele Bersani: la malattia di cui soffre

Da bambino gli facevano ascoltare musica che non gli piaceva per niente ma che col tempo ha imparato a capire quanto fosse importante.

Dopo aver frequentato il Liceo Classico Mamiani di Pesaro, senza completare gli studi, si trasferisce a Bologna, e dopo una gavetta tra concorsi e gruppi musicali vari, viene notato da Lucio Dalla che nel 1991 lo fa esibire ad ogni concerto in apertura del suo Cambio Tour.

In occasione di queste aperture, propone il brano Il Mostro, che racconta la storia di questo mostro a sei zampe che viene ucciso brutalmente dopo essere stato inseguito dalla stampa e dalla comunità scientifica, la canzone altro non è che una critica all’incomunicabilità della società.

Il successo arriva con l’incisione del brano Chicco e Spillo a cui segue il disco Freak di cui fanno parte brani come Spaccacuore e Cosa vuoi da me. L’album ottiene un enorme successo e nel 1996 scrive per Lucio Dalla il brano Canzone.

Dopo altri successi, nel 1998, prende parte alla colonna sonora de La Gabbianella e Il Gatto, film d’animazione di Enzo Dalò tratto dal romanzo di Luis Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare.

I premi e il disturbo fisico

Durante la sua carriera ha ottenuto molti premi riguardo il suo stile di scrittura ricevendo oltre due Targhe Tenco anche due Premi Lunezia e due Premi della Critica Mia Martini durante le sue partecipazioni al Festival di Sanremo.

Samuele Bersani ha dichiarato di essere affetto da ipoacusia un difetto dell’udito. Il cantautore si è accorto di questo prima ancora di iniziare a cantare, una mattina si è svegliato e da allora non gli è più passata.

L’ipoacusia tende a non far recepire bene i suoni e le parole all’orecchio umano, pertanto, per Bersani può essere un problema dato il suo lavoro. Ma questo non lo ha fermato e ancora oggi continua a comporre capolavori musicali.