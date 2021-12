Cardi B e la discussione con Lapo Elkann dopo la presentazione dei Maneskin agli MTV Ama

Lapo Elkann si è scagliato contro Cardi B per via della presentazione dell’esibizione dei Maneskin agli MTV AMA. Ecco cosa è successo.

Belcalis Marlenis Almánza, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Cardi B, è una rapper statunitense.

Nata nel 1992, nel Bronx di New York, fino all’età di 19 anni ha lavorato in un supermarket gestito da amish per poi intraprendere la carriera come spogliarellista iniziando a ricevere popolarità per via della sua ironia sulle piattaforme social Vine e Instagram.

Cardi B e la polemica con Lapo Elkann

Nel 2015 entra a far parte del reality Love & Hip Hop: New York per poi debuttare nella musica nel 2016.

Nel 2017 ottiene un contratto discografico con la Atlantic Records pubblicando il suo primo singolo Bodak Yellow che debutta al primo posto della classifica Billboard Hot 100.

Nello stesso anno riceve due candidature ai BET AWARDS, e nel 2018 annuncia e pubblica il suo primo disco.

il 20 agosto dello stesso anno è risultata l’artista più premiata degli MTV Awards 2018 vincendo tre premi: uno per la miglior canzone dell’estate, una per la miglior artista esordiente ed una per il miglior video collaborativo.

Nel 2017 si è sposata in segreto con il rapper Offset rivelandolo soltanto l’anno seguente, nel 2018 nasce la loro prima figlia Kulture Kiari Cephus e a dicembre dello stesso anno, la coppia annuncia la separazione e durante un concerto il rapper ha cercato di riconquistarla ma in quell’occasione la cantante lo ha rifiutato.

I due si sono successivamente ricongiunti nel 2020 e a settembre del 2021 hanno dato alla luce il loro secondo figlio .

Lapo Elkann e le parole contro Cardi B

In occasione degli MTV AMA, Cardi B ha presentato l’esibizione dei Maneskin, che con la cover della canzone Baggin’ erano candidati nella categoria Favorite Trending Song, ma la sua performance è stata criticata venendo vista in modo offensivo per noi Italiani.

Poco prima dell’esibizione della band, la cantante si è divertita a rappresentare un siparietto in cui è seduta su un tavolo a quadretti bianco e rossi con un piatto di spaghetti scatenando l’ira di molti italiani tra cui Lapo Elkann.

L’uomo, esasperato dai soliti cliché per il popolo italiano, ha tuonato parole contro la cantante sul social network Twitter criticando la scelta da parte della cantante e dicendole che prima di fare un siparietto deve informarsi su cosa eccelle in Italia.

Di canto suo, Cardi B ha risposto chiedendo ad Elkann cosa dovesse fare a tal punto da chiederli se fosse stato meglio portare una Ferrari sul palco e di non darle lezioni di come si presenta una serata di premi.