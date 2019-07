Noizy – Nuk kan besu: video ufficiale e testo

Disponibile dal 20 luglio 2019, Nuk kan besu è un singolo del rapper e produttore albanese Rigels Bashkim Rajku, in arte Noizy. Leggi il testo della canzone, un mix tra inglese e soprattutto albanese.

Il brano è stato scritto dal rapper classe 1986, mentre la musica è di O.T.R. Records. Il video è stato diretto da Fatlum Nerguti e Endi Hoxha. Per vederlo su Youtube cliccate sull’immagine.

Nuk kan besu testo Noizy

Esht e shkrume, gjithcka ketu esht e shkrume

Arsye t’forta pse jam ketu me juve

Mund te isha atje si pjese e atynve

Por m’thane jam i tepert dhe hypa lart tyre

Coni shkrepsat nalt krejt bashk si yje

Per krejt nacot mren ne qelie

It’s all love though sonte si dihet

Jom n’qef dhe pse po m’perzihet

Jena shum plot uh kallabllak

Ambienti me dritat e ulme n’max

Cunat me hoodies qe duken pak

Dhe femna perpara qe m’rrine shume ngat

Jena shum plot uh kallabllak

Ambienti me dritat e ulme n’max

Cunat me hoodies qe duken pak

Dhe femna perpara qe m’rrine shume ngat

I suksesshem yeah, adresa e sakte

Per cfare mund ndihmoj a mos asht’ shume vap?

A ta uli pak zonin a mos osht’ shum nalt?

A po don perqafim mbase nihesh rehat

Boni pak ven per jashtetoksorin

Vij i nxehte nga laboratori

Jena super charged me bo Hip-Hop

Jom rude as fuck dhe nuk di me stop

Keta nuk kane besu te ne, keta nuk kane besu ca tham

Keta nuk kane besu 1 dite do vim dhe do shkojna larg

Keta nuk kane besu te ne, keta nuk kane besu ca tham

Keta nuk kane besu 1 dite do vina dhe do jena n’maj

Keta nuk kane besu te ne, keta nuk kane besu ca tham

Keta nuk kane besu 1 dite do vim dhe do shkojna larg

Keta nuk kane besu te ne, keta nuk kane besu ca tham

Keta nuk kane besu 1 dite do vina dhe do jena n’maj





Smoke weed in a Maybach, smoke weed in a Maybach

Smoke weed in a Maybach, smoke weed in a Maybach

Smoke weed in a Maybach, smoke weed in a Maybach

Smoke weed in a Maybach(Hah), smoke weed in a Maybach

Boni pak ven per jashtetokesorin

Vij i nxehte nga laboratori

Jena super charged me bo Hip-Hop

Jom rude as fuck dhe nuk di me stop

Kshuqe prit per cdo dite ka 1 hit

Kena stil, so sick, I’m so sick

Jom banal dhe flas ca fjal3 skandal

Ja qifsha nonen s’di a jam normal

Boom boom boom on and on and

Fuck all night till the early morning

Keta po m’thojne qe ta ulim zonin

Na e qesim dy bokse ke ballkoni like

Ha ha vec per inati

Kundra ligjit kundra djallit

Djeget veni kur na hym mrena

I’m like fuck the police se ja thejm sirenat





Keta nuk kane besu te ne, keta nuk kane besu ca tham

Keta nuk kane besu 1 dite do vim dhe do shkojna larg

Keta nuk kane besu te ne, keta nuk kane besu ca tham

Keta nuk kane besu 1 dite do vina dhe do jena n’maj

Keta nuk kane besu te ne, keta nuk kane besu ca tham

Keta nuk kane besu 1 dite do vim dhe do shkojna larg

Keta nuk kane besu te ne, keta nuk kane besu ca tham

Keta nuk kane besu 1 dite do vina dhe do jena n’maj

Boom boom boom, on and on and

Fuck all night till the early morning

Keta po m’thojn qe t’ia ulim zonin

Na e qesim dy bokse ke ballkoni like

Wo wow vec per inati, man

Wo wow vec per inati, man

Wo wow vec per inati, man

Wo wow vec per inati, man

Boom boom boom, on and on and

Fuck all night till the early morning

Djeget veni kur na hym mrena

I’m like fuck the police se ja thejm sirenat, man like

Wo wow vec per inati, man

Wo wow vec per inati, man

Wo wow vec per inati, man