Alessandro Casillo e il nuovo album XVII (Diciassette): info e titoli delle canzoni

A oltre cinque anni di distanza da #Ale, è in arrivo XVII (Diciassette), terzo album in studio del cantante lombardo Alessandro Casillo, in uscita il 17 maggio 2019. I titoli delle canzoni.

Nel nuovo disco di inediti sono presenti 9 tracce scritte o co-scritte dall’interprete (per la prima volta, visto che in passato si limitava solo a cantare), tra le quali spiccano i primi tre singoli estratti “Perché non amici”, “Con la musica e il resto (Messico)” e “Hasta luego”, quest’ultimo reso disponibile una settimana prima del rilascio del disco.

Tra gli autori che hanno collaborazione di questo progetto, cito Raige, Zibba, Cesare Chiodo, Gianluigi Fazio e Francesco “Katoo” Catitti.





Il 17 non è solo la data d’uscita, ma rappresenta anche, in barba alla superstizione, il numero fortunato del giovane e talentuoso cantante, ritiratosi spontaneamente pochi giorni prima dell’inizio del serale dell’ultima edizione di Amici, a quanto sembra per via delle critiche, in particolare quelle di Rudy Zerbi.

Alessandro Casillo – XVII (Diciassette) tracklist

Con la musica e il resto Perché non amici [Video] Hasta luego Alcolica Uragano X2 L’età dalla mia parte Sto bene Sono io