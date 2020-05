Martin Garrix feat. John Martin – Higher Ground: audio, testo e traduzione del singolo

Higher Ground è la nuova produzione di Martin Garrix con voce del cantautore svedese John Martin, rilasciato il 14 maggio 2020 per STMPD RCRDS. Il brano arriva circa 2 mesi e mezzo di distanza da Drown.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa bella canzone, scritta con la collaborazione di Kristoffer “Bonn” Fogelmark, Michel Zitron & Albin Nedler.

E’ veramente niente male il nuovo brano del dj e producer svedese classe 1996, una coinvolgente track nella quale esprime la volontà di sentirsi vivo.

Martin Garrix Higher Ground Testo e Traduzione

[Verse 1]

All this time, all this time keeps fading

Feeling trapped inside

So afraid of the darkness talking

In my mind

[Pre-Chorus]

It’s been a long time coming

But it wasn’t for nothing

Soul searching for something, for something

[Chorus]

I’m down on my knees in the dust

I scream from the top of my lungs

I find my way back to a higher ground

Yeah, I just want to feel alive

Deep in my bones

I know I’m not there but I’m close

I’ll find my way back to a higher ground

Yeah, I just want to feel alive with you

[Post-Chorus]

Yeah, I just want to feel alive with you

Yeah, I just want to feel alive

[Verse 2]

Try to speak but my voice keeps breaking

Need to say what’s wrong

So many smiles you have seen me faking

On and on

[Pre-Chorus]

It’s been a long time coming

But it wasn’t for nothing

Soul searching for something, for something

[Chorus]

I’m down on my knees in the dust

I scream from the top of my lungs

I find my way back to a higher ground

Yeah, I just want to feel alive

Deep in my bones

I know I’m not there but I’m close

I’ll find my way back to a higher ground

Yeah, I just want to feel alive with you

[Post-Chorus]

Yeah, I just want to feel alive with you





[Outro]

Yeah, I just want to feel alive

With you, you, yeah

I just want to feel alive

With you, you, yeah

I just want to feel alive with you





Traduzione

[Strofa 1]

Tutto questo tempo, tutto questo tempo continua a svanire

Mi sento intrappolato all’interno

Così spaventato dell’oscurità che parla

Nella mia mente

[Pre-Ritornello]

C’è voluto molto tempo

Ma non è stato tempo perso

L’anima alla ricerca di qualcosa, di qualcosa

[Ritornello]

Sono in ginocchio nella polvere

Urlo a squarciagola

Trovo la strada per tornare in un livello superiore

Sì, voglio solo sentirmi vivo

Nel profondo delle mie ossa

So di non essere lì ma ci sono quasi

Troverò la strada per tornare in un livello superiore

Sì, voglio solo sentirmi vivo con te

[Post-Ritornello]

Sì, voglio solo sentirmi vivo con te

Sì, voglio solo sentirmi vivo





[Strofa 2]

Cerco di parlare ma la mia voce continua a interrompersi

Devo dire cosa c’è che non va

Tanti sorrisi che mi hai visto fingere

Per tanto tempo

[Pre-Ritornello]

C’è voluto molto tempo

Ma non è stato tempo perso

L’anima alla ricerca di qualcosa, di qualcosa

[Ritornello]

Sono in ginocchio nella polvere

Urlo a squarciagola

Trovo la strada per tornare in un livello superiore

Sì, voglio solo sentirmi vivo

Nel profondo delle mie ossa

So di non essere lì ma ci sono quasi

Troverò la strada per tornare in un livello superiore

Sì, voglio solo sentirmi vivo con te

[Post-Ritornello]

Sì, voglio solo sentirmi vivo con te

[Outro]

Sì, voglio solo sentirmi vivo

Con te, te, sì

Voglio solo sentirmi vivo

Con te, te, sì

Voglio solo sentirmi vivo con te

