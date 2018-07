Martin Garrix feat. Bonn – High On Life: video ufficiale, testo e traduzione

Presentato per la prima volta al suo ultimo set al Tomorrowland 2018, High On Life è il nuovo singolo di Martin Garrix con voce dell’emergente svedese Kristoffer Fogelmark, in arte Bonn, disponibile dal 30 luglio 2018.

Dopo una serie di successi influenzati dal pop come “Ocean” e “So Far Away”, il dj e produttore discografico olandese torna alla ribalta con questa bella canzone caratterizzata da ritmi progressive house in pieno stile Garrix ed il contributo di Fogelmark, la voce della hit More Than You Know di Axwell e Ingrosso.

Il video ufficiale è stato diretto da Damian Karsznia ed è possibile vederlo nel canale Youtube del produttore cliccando sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

High On Life testo e traduzione – Martin Garrix (Download)

[Verse 1]

Killed the demons of my mind

Ever since you came around

We’re a river, running wild

How could I have been so blind?

Ho ucciso i demoni che ho nella testa

Da quando sei arrivata tu

Siamo un fiume, senza controllo

Come potevo essere così cieco?

[Pre-Chorus]

I just live a fast life

Forget about the past time

I’m numb out to escape my feels

And friendships only pass by

Show up, gone, like strobe lights

But with you I feel something real

Vivo solo una vita frenetica

Dimentico il passato

Mi rilasso per scappare da quel che provo

E le amicizie passano

Vanno, vengono come luci stroboscopiche

Ma con te provo qualcosa di vero

[Chorus]

And I’d walk a million miles just to see you smile

Till the day I die

Oh, I need you by my side, we get high on life

Till the day we die

High on life till the day we die

High on life till the day we die

High on life till the day we die

And I’d walk a million miles, just to see you smile

Till the day I die

E farei un milione dì chilometri solo per vederti sorridere

Finché vivrò

Oh, ho bisogno di te al mio fianco, vivremo la vita al massimo (oppure “arriveremo al settimo cielo”)

Finché vivremo

Vivremo la vita al massimo finché vivremo

Vivremo la vita al massimo finché vivremo

Vivremo la vita al massimo finché vivremo

E farei un milione dì chilometri solo per vederti sorridere

Finché vivrò

[Post-Chorus]

High on life till the day we die





Vivremo la vita al massimo finché vivremo

[Verse 2]

Through my fingers, out of sight

How could I have let you go?

Cutting corners, turning stones

But I can only see your ghost

Tra le mie dita, ti ho persa di vista

Come ho potuto lasciarti andare?

Aggiro gli ostacoli, sposto le pietre

Ma vedo solo il tuo fantasma

[Pre-Chorus]

I just live a fast life

Forget about the past time

I’m numb out to escape my feels

And friendships only pass by

Show up, gone, like strobe lights

With you I feel something real





Vivo solo una vita frenetica

Dimentico il passato

Mi rilasso per scappare da quel che provo

E le amicizie passano

Vanno, vengono come luci stroboscopiche

Ma con te provo qualcosa di vero

[Chorus]

And I’d walk a million miles just to see you smile

Till the day I die

Oh, I need you by my side, we get high on life

Till the day we die

E farei un milione dì chilometri solo per vederti sorridere

Finché vivrò

Oh, ho bisogno di te al mio fianco, vivremo la vita al massimo

Finché vivremo

[Post Chorus]

High on life till the day we die

Oh, I need you by my side, we get high on life

Till the day we die

High on life till the day we die

Vivremo la vita al massimo finché vivremo

Oh, ho bisogno di te al mio fianco, vivremo la vita al massimo

Finché vivremo

Vivremo la vita al massimo finché vivremo

[Outro]

And I’d walk a million miles just to see you smile

Till the day I die

Oh, I need you by my side, we get high on life

Till the day we die

E percorrerei un milione dì chilometri solo per vederti sorridere

Finché vivrò

Oh, ho bisogno di te al mio fianco, vivremo la vita al massimo

Finché vivremo