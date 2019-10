Marta Daddato – Danni: audio e testo del secondo singolo

Uscito a sorpresa mercoledì 2 ottobre 2019 via Cantieri Sonori, Danni è il nuovo nonché secondo singolo in carriera della giovanissima Instagram star e tiktoker romana Marta Daddato: Leggi il testo e ascolta il nuovo brano, che arriva dopo il successo di Sto Una Bomba, rilasciato il 24 luglio 2019.

La sedicenne cantante romana è tornata con questa gradevole e contagiosa canzone, nella quale canta la spensieratezza che un po’ tutti hanno quando sono giovani. Sarà il suo secondo successo?

Marta Daddato Danni testo

[Intro]

Eh (woah woah) eh eh eh eh

[Strofa 1]

Siamo fuochi d’artificio al centro della notte

Non ci facciamo problemi, lasciamoli alla sorte

Che se ci pensi stai male, che se stai male non pensi

E va a finire che alla fine ti perdi i pezzi

Sorridi frate, che ti vedo stai ‘na me…

Potremmo stare a 180 su una Hammer

Senza contare i minuti, senza portare i bagagli

Non preoccuparti che si cresce con gli sbagli.

[Pre-ritornello]

Questa sera facciamo danni

luna piena

[Ritornello]

In giro fino a tardi

Faremo riga e morti

Che poi te lo ricordi

Quando saremo grandi

In giro a fare danni

Noi che non siamo Santi

Che andiamo avanti a salti

E sorpassiamo gli altri

[Post-Ritornello]

Oh damn

In giro fino a tardi

Okay

In giro a fare danni, danni.





[Strofa 2]

Ho preparato un piano folle, come il professore

Facciamo un colpo e scappiamo senza fare rumore

E che ci perdi a provare?

Ci prendi gusto a rischiare

Non uso maschera, ho solo me stessa da indossare

Dici che vivere al top, è vivere su uno yatch

Di 100k che hai, di 3/4 sono bot.

[Pre-ritornello]

Sei come un ego che arriva in ritardo

Some nei film le comparse, nemmeno ti guardo.

[Ritornello]

In giro fino a tardi

Faremo riga e morti

Che poi te lo ricordi

Quando saremo grandi

In giro a fare danni

Noi che non siamo Santi

Che andiamo avanti a salti

E sorpassiamo gli altri.

[Post-Ritornello]

Oh damn

In giro fino a tardi

Okay

In giro a fare danni, danni.

[Strofa 3]

Come a Berlino moriremo eroi

Il nostro nome sulla Walk of Fame

Il tatuaggio, only the brave

Poi mi commenti da un profilo fake

Vedi la porta, quella è l’uscita

Prima discesa, dopo salita

Voglio passare tutta la vita





[Ritornello]

In giro fino a tardi

Faremo riga e morti

Che poi te lo ricordi

Quando saremo grandi

In giro a fare danni

Noi che non siamo Santi

Che andiamo avanti a salti

E sorpassiamo gli altri.

[Conclusione]

Oh damn

Vedi la porta, quella è l’uscita

Prima discesa, dopo salita

Voglio passare tutta la vita

A fare danni

Vedi la porta, quella è l’uscita

Prima discesa, dopo salita

Voglio passare tutta la vita

A fare danni





