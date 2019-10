Dido – Just Because: audio, testo e traduzione del nuovo meraviglioso singolo

Rilasciato il 2 ottobre 2019, Just Because è un bellissimo singolo della cantautrice londinese Dido, prodotta dall’interprete e scritta con la collaborazione di Pete Miser, Rollo Armstrong e Ryan Laubscher. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone.

Una melodia incantevole e la sua inconfondibile e gradevole voce, rende questo pezzo una piccola perla, che ha lo scopo di promuovere l’edizione deluxe dell’ultima fatica discografica Still on My Mind, quinto album in studio rilasciato lo scorso 8 marzo. Nella deluxe edition di Still On My Mind vedrà la luce il il prossimo 15 novembre e racchiuderà le precedenti dodici tracks, tre inediti, Just Because incluso, le versioni live acustiche di tre brani (due dei quali decisamente datati) e un paio di remix.

Dido – Just Because Testo e Traduzione

Sing your song

Just sing your song

Sing your song

Just sing your song

Canta la tua canzone

Canta solo la tua canzone

Canta la tua canzone

Canta solo la tua canzone

Hello, hello, you’re taking a chance, you know

And you can say you try just because

If you get along just laugh it all

You don’t need to hide in the dark

We know, we know it won’t last

Ciao, ciao, stai correndo un rischio, lo sai

E puoi dire di provare solo perché

Se andrai d’accordo ci riderai sopra

Non hai bisogno di nasconderti nel buio

Sappiamo, sappiamo che non durerà

Sing your song

Just sing your song

Sing your song

Just sing your song

Canta la tua canzone

Canta solo la tua canzone

Canta la tua canzone

Canta solo la tua canzone





Just because, everybody does, doesn’t mean we need too

Just because, everybody want it, doesn’t mean we want it too

Just because, everybody talking, we don’t need to share

Just because, It’s not enough

Solo perché, lo fanno tutti, non significa che anche noi ne abbiamo bisogno

Solo perché, tutti lo vogliono, non significa che lo vogliamo anche noi

Solo perché, ne parlano tutti, non abbiamo bisogno di condividere

Solo perché, non basta

We are, we are, wherever we say we are

We are what we try to do

We are what we want to be

We are, we are, wherever we say we are

We are what we try to do

We are what we want to be

Siamo, siamo, ovunque diciamo di essere

Siamo ciò che cerchiamo di fare

Siamo ciò che vogliamo essere

You’re the sun, you’re the sun, you’re the sun

Happy out there alone

You don’t need to hear it out

You don’t need to see it all





Sei il sole, sei il sole, sei il sole

Felice là fuori da solo

Non è necessario ascoltarlo

Non hai bisogno di vedere tutto

Just sing your song

Just sing your song





