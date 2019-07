Marta Daddato “Sto una bomba”: audio e testo del singolo d’esordio

La giovanissima Instagram star, Marta Daddato, ha rilasciato la sua prima canzone battezzata Sto una Bomba, disponibile nelle piattaforme streaming e negli store digitali dal 23 luglio 2019 via Cantieri Sonori. Leggi il testo e ascolta il singolo d’esordio.

Nata il 20 dicembre 2002, lei è principalmente nota su Instagram con il nome daddatoo dove pubblica selfie e altre foto varie della sua vita quotidiana. Ad oggi, anche grazie al suo fascino, vanta 160.000 follower.

Per quel che concerne il brano d’esordio, beh, mi sembra un po’ scialbo e forse si poteva fare qualcosina in più (parere personale ovviamente).

Marta Daddato Sto una bomba testo

Nanana nanananananana

Nanana nanananananana-na





Pomeriggio sul divano Netflix

Mentre mi rilasso dentro un paio di bit

Sottosopra tipo Stranger Things

Vedo cose strane come fosse un trip

Baby resta lì che ora sono cheap

Mi chiami ma non ti rispondo

Però se ti chiamo io rispondi in un secondo

Non ti vedo sei in fondo

Alla lista delle cose di cui ho bisogno

Leva pure il follow.

Ora sto una bomba

Dei pensieri negativi neanche l’ombra

Cavalco l’onda

Chi se ne frega di quello che mi circonda

Ora sto una bomba

Con il volume della musica più alto di quello dei pensieri (nananana)

Le paranoie sopra un volo di linea erano solo passeggeri (nananana)

Se devi andare avanti non guardare indietro, non pensare a ieri

Io c’ero, tu dov’eri? Ieri (boh).

Pomeriggio sul lettino in spiaggia

Nelle mie infradito questa vita viaggia (viaggia)

Guardo la tua storia, ma quanto sei grinch?

Scemo mi volevi pure offrire un drink (ahahha)

Non è quello che credi

Sono quello che vedi, baby

Chiamami Lady o crazy (crazy)

Anche in una tuta rosa sono sexy (muah)

Ora sto una bomba

Dei pensieri negativi neanche l’ombra

Cavalco l’onda

Chi se ne frega di quello che mi circonda

Ora sto una bomba

Con il volume della musica più alto di quello dei pensieri (nananana)

Le paranoie sopra un volo di linea erano solo passeggeri (nananana)

Se devi andare avanti non guardare indietro, non pensare a ieri (eh no!)

Io c’ero, tu dov’eri? Ieri (boh)





Nanana nanananananana

Io c’ero, tu dov’eri? Ieri

Nanana nanananananana

Io c’ero, tu dov’eri? Ieri

Nanana nanananananana

Nanana nanananananana

Io c’ero, tu dov’eri? Ieri

Tu dov’eri?





